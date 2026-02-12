„Prezydent skieruje zaproszenia i mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do takiego spotkania” - powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, informując o tym, że prezydent Karol Nawrocki zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka i szefów służb. Chodzi o sprawę marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Poprawki do ustawy o SAFE
Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na początku briefingu nawiązał do wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Jeżeli chodzi o kwestie programu SAFE, pan prezydent i urzędnicy Kancelarii Prezydenta rozpoczęli zgodnie z zapowiedzią pana prezydenta prace nad wniesieniem uwag, sugestii, poprawek do projektu ustawy wdrażającej program SAFE. Tej ustawy, która w tej chwili znajduje się w pracach Sejmu
— wskazał.
Zgodnie z zapowiedzią pana prezydenta (…) zaproponowane zostaną konkretne zmiany w ustawie. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej
— podkreślił.
Zmiany proponowane do wprowadzenia w ustawie dotyczą tych kwestii, które przez pana prezydenta zostały wczoraj mocno zaznaczone, wyartykułowane podczas jawnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a dotyczą one przede wszystkim warunków udzielenia pożyczki, a także spłaty tej pożyczki. Jak dobrze wiemy, program SAFE obejmuje kwotę 43 miliardów 700 milionów euro. Spłata tej pożyczki nastąpi do roku 2070, więc to jest poważne zobowiązanie na kilka dekad dla Polaków. I ustawa regulująca program SAFE, wdrożenie tego programu wymaga bardzo precyzyjnych zapisów dotyczących zarówno warunków spłaty, ale także kwestii - i to jest drugi temat - kwestii dotyczących warunkowości, a więc tego, co budzi poważne obawy polityczne. A więc ewentualnego wstrzymania wypłaty części środków w przypadku gdy Komisja Europejska uzna arbitralnie, że to wstrzymanie środków powinno nastąpić na przykład z powodu zmiany sytuacji politycznej w Polsce. A jak dobrze wiemy, wydatkowanie środków z programu Sejf musi nastąpić do roku 2030
— wskazał.
Druga niezwykle istotna kwestia, jeżeli chodzi o ten program, dotyczy transparentności i skuteczności mechanizmów antykorupcyjnych. To także obszar, który znalazł się w szczególnym zainteresowaniu pana prezydenta i w tym zakresie również pan prezydent zaproponuje zmiany. Ta ustawa jest w tej chwili w Sejmie, za tydzień będzie w Senacie, zatem jest czas na to, by zmiany proponowane przez pana prezydenta zostały uwzględnione i wprowadzone. Tych zmian łącznie będzie kilka. Rządzący wczoraj zapowiadali podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że będą współpracować z panem prezydentem, z Kancelarią Prezydenta przy tej ustawie, przy proponowanych zmianach. To jest zresztą zgodne z propozycją pana prezydenta
— powiedział.
Trzeci element, który będzie przedmiotem szczególnej troski pana prezydenta i znajdzie swój wyraz także w proponowanych zapisach dotyczy zdolności polskich sił zbrojnych, a także polskiego przemysłu do realizacji tak ogromnego programu, jakim jest SAFE. Usłyszeliśmy od rządzących, że 80% zamówień będzie kierowana do polskich firm, do polskich przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej, ale pana prezydenta interesują szczegóły i pan prezydent ma swoje propozycje dotyczące konkretnych rozwiązań związanych z tymi zamówieniami, ale także pan prezydent chce zaproponować rozwiązania, które dotkną również tego obszaru związanego z kompatybilnością zamówień planowanych w ramach programu SAFE z tym, czym dysponuje polska armia w tej chwili
— wskazał.
Zaproszenie dla szefów służb!
To nie jedyna informacja, którą przekazał Rafał Leśkiewicz, a która powiązana jest z Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Dotyczy trzeciego punktu posiedzenia RBN, a więc „towarzysko-biznesowych relacji” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego „z osobami ze Wschodu”.
Podczas posiedzenia RBN pan marszałek nie odpowiedział na żadne z zadanych mu pytań. To milczenie było niezwykle wymowne. Na tej trzeciej części posiedzenia nie było też pana premiera Donalda Tuska, zostawił pana marszałka Czarzastego samego. Pan marszałek Czarzasty odmówił odpowiedzi na pytania. Nie było też jednoznacznych odpowiedzi płynących z ust ministra koordynatora ds. służb specjalnych pana Tomasza Siemoniaka
— zwrócił uwagę rzecznik prezydenta.
Wobec tych licznych niejasności, wobec także artykułów prasowych, które chociażby wczoraj pojawiły się przestrzeni publicznej (…) i kolejnych wątpliwości pan prezydent zaprosił ministra koordynatora ds. służb specjalnych oraz szefów służb specjalnych na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, aby o tej kwestii bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie, z zachowaniem najwyższych rygorów tajemnicy państwowej, bardzo precyzyjnie porozmawiać
— przekazał Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta podkreślił, że kluczowe jest nie to, że dotyczy to Włodzimierza Czarzastego, bo to nie jest spór na linii prezydent – marszałek Sejmu.
To jest kwestia dotycząca niezwykle ważnych spraw ustrojowych, bo mówimy o przeszłości, o powiązaniach biznesowo-towarzyskich drugiej osoby w państwie, która w myśl artykułu 131. Polskiej konstytucji w razie jakiegoś nagłego wydarzenia uniemożliwiającego sprawowanie funkcji przez prezydenta RP, może przejąć władze, pełniąc de facto obowiązki prezydenta RP do czasu wyłonienia nowego prezydenta w wyborach, albo do powrotu do zdrowia prezydenta, który w danym momencie nie może tej funkcji pełnić
— wskazał.
Zatem jest to niezwykle ważna kwestia wpływająca i mająca bezpośrednią konsekwencję w kontekście bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i to jest rzecz, która wymaga szczególnej troski, ale także głębokich i bardzo konstruktywnych wyjaśnień. Zatem już wkrótce (…) mamy nadzieję, że dojdzie do spotkania z panem ministrem koordynatorem i szefami służb specjalnych. Pan minister koordynator wczoraj nie udzielił bardzo precyzyjnych informacji. Mówił też o tym, że nie wszystkie informacje może przekazać na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Tajemnicze kontakty Czarzastego. Szefernaker: Z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego ta sprawa nie została wyjaśniona
— Żenujące! Czarzasty opowiada o „ustawkach” i spotkaniu prezydenta z ambasadorem USA. Przy okazji… ośmieszył Tuska!
as,olnk/wPolityce.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753001-prezydent-nawrocki-zaprosi-siemoniaka-i-szefow-sluzb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.