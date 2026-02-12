Prokuratura Waldemara Żurka ma się dwoić i troić, aby mieć pewność, że sąd wyda Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Według informacji, do których miała dotrzeć Niezależna.pl, neo-Prokuratura Krajowa chce postawić zarzuty karne sędziemu Tomaszowi Grochowiczowi, który zastąpił Dariusza Łubowskiego na stanowisku kierownika sekcji postępowania międzynarodowego. To on ma decydować o ENA byłego ministra sprawiedliwości. „Żurek ma haki na sędziego, którego właśnie jego podwładna powołała za sędziego Łubowskiego” - skomentował w mediach społecznościowych poseł PiS Sebastian Kaleta.
Do niedawna sędzia Dariusz Łubowski kierował Sekcją Postępowania Międzynarodowego z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych przy VIII Wydziale Karnym SO w Warszawie. To właśnie do jego referatu - zanim jeszcze formalnie ustąpił z kierowniczego stanowiska - trafił wniosek żurkowców o ENA Zbigniewa Ziobry. Prokuratura nie chce, aby zajmował się nim sędzia Łubowski, dlatego dla pewności dziś skierowała do warszawskiego Sądu Okręgowego wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego z tej sprawy. Kto miałby decydować o ENA Zbigniewa Ziobry?
Jak ustalił portal Niezalezna.pl został nim Tomasz Grochowicz, który był powołany na sędziego jeszcze przez komunistyczną Radę Państwa. Portal ustalił, że Prokuratura Krajowa chce postawić zarzuty karne sędziemu Grochowiczowi. Chodzi o fatalny w skutkach wypadek drogowy - kierujący motocyklem sędzia stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na przechodzącą przez pasy matkę z dzieckiem.
To była dla mnie zupełnie nowa informacja, że ten sędzia będzie orzekał w tej sprawie i że ma stawiane zarzuty. Mówię szczerze: nie miałem dzisiaj jeszcze czasu, żeby to potwierdzić w prokuraturze i sprawdzić. Jest to chyba jakiś wypadek drogowy, więc sędziom i prokuratorom też zdarzają się takie zdarzenia na drodze. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że ten sędzia ma być w tej sekcji, która będzie rozstrzygać różne przypadki ENA
— oświadczył z niewinną miną na konferencji Waldemar Żurek zapytany o tę sprawę przez dziennikarzy.
Sprawa ma się ciągnąć 2 lata
Sędzia Dariusz Łubowski został odwołany z pełnionej funkcji szefa sekcji przez Beatę Najjar, która mimo wieku emerytalnego za zgodą Żurka a nie KRS, dalej kieruje Sądem Okręgowym w Warszawie.
Nie wiem czy pan Łubowski jest nadal w tej sekcji, czy jest w innej. Słyszałem też, że pan Łubowski ma rozpoznawać sprawę ENA ministra Ziobry, ale to jest wiedza z mediów
— powiedział dziś Waldemar Żurek.
Nawet jeżeli sędzia zostanie uznany za winnego spowodowania wypadku, to jeżeli nie jechał pod wpływem alkoholu, czy jakichś środków odurzających, to nie przeszkadza to do tego, żeby mógł wykonywać swój zawód
— powiedział na konferencji prasowej Waldemar Żurek odnosząc się do doniesień portalu Niezalezna.pl.
Inaczej sprawę widzi były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Żurek ma haki na sędziego, którego właśnie jego podwładna powołała za sędziego Łubowskiego do wniosków o ENA!
Ledwo 2 miesiące temu żurkowcy wystąpili o uchylenie mu immunitetu w sprawie, która się ciągnie od lat
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Sebastian Kaleta
