Słodkość na zgodę? Hołownia dostał pączka od... Lewicy. "Czy ma w sobie jad, czy też dżem?"; "Czy dotykał ich pan poseł Trela?"

autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara

Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Lewicy, postanowił w tłusty czwartek wręczyć pączka wicemarszałkowi Sejmu z Polski 2050 Szymonowi Hołowni. Przy tej okazji doszło do ciekawej wymiany zdań, ponieważ - co nie jest tajemnicą - politycy Lewicy w ostatnim czasie raczej nie okazywali sympatii Hołowni. „Czy ten pączek ma w sobie jad, czy też dżem?” - zapytał Hołownia.

Panie marszałku, pączek Lewicy, od przyjaciół z Lewicy

— zwrócił się do Szymona Hołowni na korytarzu sejmowym Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Lewicy, trzymając w ręku pudełko z pączkami.

Czy ten pączek ma w sobie jad, czy też dżem?

— zapytał Hołownia.

Ma czerwone nadzienie

— odparł Michnik.

Czy dotykał ich pan poseł Trela?”

Czyli pączki z różą i z marmoladą. Czy dotykał ich pan poseł Trela? Bo wtedy miałbym pewne wątpliwości co do tego, jak mój układ pokarmowy na to zareaguje, bo jest to mój znany miłośnik

— zapytał wicemarszałek Sejmu.

Oj nie, na pewno nie

— odparł rzecznik Lewicy.

Na końcu Hołownia podziękował za pączka.

Tylko Lewica na to wpadła, żeby wicemarszałka nakarmić pączkiem

— zwrócił się w stronę dziennikarzy Hołownia.

Adam Stankiewicz/X

