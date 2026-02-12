„SAFE to projekt mający rozbijać fundamenty bezpieczeństwa Polski i naszą strategię modernizacji armii. Podsuwa się nam ‘cukierka’, a w rzeczywistości SAFE jest gorszy od wszystkiego, co dotąd realizowaliśmy” - stwierdził na antenie telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, politolog, wykładowca i ekspert od spraw bezpieczeństwa. W rozmowie z Tadeuszem Płużańskim komentował też sytuację między prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem dotyczącą Rady Pokoju, a także wydał opinię o marszałku Sejmu Włodzimierzu Czarzastym.
CZYTAJ TAKŻE: Marzena Nykiel: Więcej problemów niż korzyści z pożyczki SAFE? Spór resortów o spłatę i alarmujący głos MON. Dług może sparaliżować rozbudowę armii…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752988-prof-grochmalski-ostro-o-tusku-i-czarzastym-co-z-dalej-z-safe