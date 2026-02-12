TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Dlaczego Niemcy nie przystąpili do SAFE? Czy ma to związek z raportem Bundestagu? "Jest gorszy od wszystkiego"

"SAFE to projekt mający rozbijać fundamenty bezpieczeństwa Polski i naszą strategię modernizacji armii" - mówi prof. Piotr Grochmalski. / autor: Fratria
SAFE to projekt mający rozbijać fundamenty bezpieczeństwa Polski i naszą strategię modernizacji armii. Podsuwa się nam ‘cukierka’, a w rzeczywistości SAFE jest gorszy od wszystkiego, co dotąd realizowaliśmy” - stwierdził na antenie telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, politolog, wykładowca i ekspert od spraw bezpieczeństwa. W rozmowie z Tadeuszem Płużańskim komentował też sytuację między prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem dotyczącą Rady Pokoju, a także wydał opinię o marszałku Sejmu Włodzimierzu Czarzastym.

CZYTAJ TAKŻE: Marzena Nykiel: Więcej problemów niż korzyści z pożyczki SAFE? Spór resortów o spłatę i alarmujący głos MON. Dług może sparaliżować rozbudowę armii

