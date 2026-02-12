Prezes PiS Jarosław Kaczyński stanął w obronie Daniela Obajtka. „Po raz kolejny politycy naszego ugrupowania są atakowani za obronę wartości i uczuć religijnych. Nie ugniemy się!” - zaznaczył. Były prezes Orlenu, obecny eurodeputowany złożył dziś wyjaśnienia przed komisją prawną Parlamentu Europejskiego (JURI) w sprawie wycofania ze sprzedaży numeru tygodnika „NIE” ze św. Janem Pawłem II na okładce. JURI po raz drugi zajmuje się wnioskiem o uchylenie immunitetu Obajtka.
Prokuratura po przejęciu przez koalicję 13 grudnia chce karać Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, europosła Prawa i Sprawiedliwości za to, że podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży przez Orlen jednego numeru antyklerykalnego Tygodnika „NIE”, w którym na okładce obrażano świętego Jana Pawła II.
Nie ma zgody
Do sprawy Daniel Obajtek odniósł się w mediach społecznościowych.
Nie ma mojej zgody na niszczenie autorytetu św. Jana Pawła II i obrażanie uczuć religijnych
— powiedział.
Za tą okładkę chcą mi zabrać immunitet i docelowo wtrącić mnie do więzienia. Nigdy się nie poddam. Właśnie byłem na wysłuchaniu komisji prawnej, udzieliłem wszelkich wyjaśnień. Nigdy się nie poddam. Nie będą kopać mnie. Nie będą kopać naszych uczuć. Zawsze będę z nimi walczył
— wskazał w nagraniu załączonym do wpisu.
Atak za obronę wartości
Głos zabrał także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Po raz kolejny politycy naszego ugrupowania są atakowani za obronę wartości i uczuć religijnych. Nie ugniemy się!
— zaznaczył.
Jak dowiedziała się PAP w źródłach unijnych, wysłuchanie Daniela Obajtka trwało ponad godzinę, a polityk przedstawił podczas niego argumenty, które miały świadczyć o tym, że wniosek o odebranie mu immunitetu jest niesłuszny. Polityk otrzymał sporo pytań z sali, a przed zarzutami bronili go europosłowie PiS.
Adrian Siwek/X/PAP
