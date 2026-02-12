Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) poinformował, że to dezinformacja, jako Polska musiała wpłacić 1 mld dolarów, by być w Radzie Pokoju. Teraz słowa prezydenta próbuje podważać szef MSZ Radosław Sikorski. Z wrzuconego przez niego artykułu statutu Rady Pokoju wynika… dokładnie to, co mówił prezydent Nawrocki.
Jest natomiast jaskrawa dezinformacja jakoby Polska musiała wpłacić 1 mld dolarów, aby przystąpić do Rady Pokoju. Ktoś, kto zapoznał się z kartą Rady Pokoju wie, że jest to nieprawda. Jest w tej karcie wyraźnie zapisane, że „państwo przystępuje do Rady na zaproszenie przewodniczącego, czyli Stanów Zjednoczonych na okres 3 lat. (…) Kadencyjność nie ma zastosowania jedynie do państw, które w pierwszym roku swojego członkostwa wpłacą 1 mld dolarów”. Wpłata ma charakter dobrowolny, a mimo to została użyta w opinii publicznej do podważania samego sensu istnienia Rady, a co najmniej obecności w niej Polski. To świadome wprowadzenia opinii publicznej w błąd
— powiedział podczas posiedzenia RBN Karol Nawrocki, prezydent.
Niecelna riposta Sikorskiego
Pan Prezydent Karol Nawrocki zarzucił rządowi dezinformację, gdyż jego zdaniem ewentualną składkę do Rady Pokoju za dożywotnie członkostwo trzeba wnieść dopiero po trzech latach
— napisał na platformie X Radosław Sikorski, szef MSZ.
Tymczasem jej statut brzmi tak:
Article 2.2: Member State Responsibilities (c). Each Member State shall serve a term of no more than three years from this Charter’s entry into force, subject to renewal by the Chairman. The three-year membership term shall not apply to Member States that contribute more than USD $1,000,000,000 in cash funds to the Board of Peace within the first year of the Charter’s entry into force.
Radzę wymienić doradców
— napisał na platformie X Radosław Sikorski.
W tłumaczeniu na język polski wspomniany artykuł statutu Rady Pokoju brzmi tak:
Każde Państwo Członkowskie pełni funkcję Członka przez okres nie dłuższy niż trzy lata od wejścia w życie niniejszej Karty, z zastrzeżeniem odnowienia przez Przewodniczącego. Trzyletni okres członkostwa nie ma zastosowania do Państw Członkowskich, które wpłacą na rzecz Rady Pokoju środki pieniężne w wysokości ponad 1 000 000 000 USD w ciągu pierwszego roku od wejścia w życie Karty.
„Prezydent ucina rozsiewaną dezinformację”
Głowa państwa jednak - przynajmniej w jawnej, publicznej swojej wypowiedzi - nic nie wspominała o tym, że składkę za dożywotnie członkostwo w Radzie Pokoju można wnieść po trzech latach.
Prezydent ucina rozsiewaną dezinformację, jaka pojawiła się w kontekście Rady Pokoju. Polska nie ma obowiązku zapłaty żadnego 1 miliarda dolarów i nikt nigdy nie zamierzał tego robić. Informacje o konkretnym zapisie prawnym od 17 stycznia 2026 r. posiadał także Minister Spraw Zagranicznych RP. Sprawą tej oczywistej dezinformacji nie zajął się niestety Departament Komunikacji Strategicznej i Przeciwdziałaniu Dezinformacji MSZ. Być może dlatego, że musiałby w pierwszej kolejności zająć się swoim Ministrem…
— napisał na platformie X Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
