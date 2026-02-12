Remont ul. Chmielnej w Warszawie kosztował ponad 24 mln zł i zakończył się w grudniu 2024 roku. W jego ramach m.in. ułożono deptak z płyt granitowych. Tymczasem okazało się, że już posadzka została wybrzuszona przez mróz. „Dajecie mi też znać w komentarzach, że płyty tutaj na Chmielnej zostały wybrzuszone. Na szczęście to jest objęte gwarancją, w związku z tym będzie naprawione, no i Warszawa nie poniesie żadnych kosztów” - „bohatersko” zawiadomił w nagraniu na platformie X Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Dajecie mi też znać w komentarzach, że płyty tutaj na Chmielnej zostały wybrzuszone. Na szczęście to jest objęte gwarancją, w związku z tym będzie naprawione, no i Warszawa nie poniesie żadnych kosztów
— powiedział Rafał Trzaskowski w nagraniu na platformie X, które nagrał na ul. Chmielnej w Warszawie.
„Ważne, żeby to naprawić”
Ubolewam oczywiście jak wszyscy. Ważne, żeby to naprawić
— dodał.
Oczywiście ten bruk zostanie naprawiony jak najszybciej się da, jak tylko puszczą mrozy, ale uważajcie Państwo na siebie przez te najbliższe tygodnie
— zaapelował do mieszkańców stolicy Trzaskowski, dając do zrozumienia, że na remont trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, a na razie warszawiacy mają zwracać uwagę na nierówność chodnika.
