WIDEO

Uszkodzone płyty na ul. Chmielnej, a niedawno był remont! Trzaskowski obiecuje naprawę, a na razie... poleca uważać na siebie

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Remont ul. Chmielnej w Warszawie kosztował ponad 24 mln zł i zakończył się w grudniu 2024 roku. W jego ramach m.in. ułożono deptak z płyt granitowych. Tymczasem okazało się, że już posadzka została wybrzuszona przez mróz. „Dajecie mi też znać w komentarzach, że płyty tutaj na Chmielnej zostały wybrzuszone. Na szczęście to jest objęte gwarancją, w związku z tym będzie naprawione, no i Warszawa nie poniesie żadnych kosztów” - „bohatersko” zawiadomił w nagraniu na platformie X Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Dajecie mi też znać w komentarzach, że płyty tutaj na Chmielnej zostały wybrzuszone. Na szczęście to jest objęte gwarancją, w związku z tym będzie naprawione, no i Warszawa nie poniesie żadnych kosztów

— powiedział Rafał Trzaskowski w nagraniu na platformie X, które nagrał na ul. Chmielnej w Warszawie.

Ważne, żeby to naprawić”

Ubolewam oczywiście jak wszyscy. Ważne, żeby to naprawić

— dodał.

Oczywiście ten bruk zostanie naprawiony jak najszybciej się da, jak tylko puszczą mrozy, ale uważajcie Państwo na siebie przez te najbliższe tygodnie

— zaapelował do mieszkańców stolicy Trzaskowski, dając do zrozumienia, że na remont trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, a na razie warszawiacy mają zwracać uwagę na nierówność chodnika.

CZYTAJ TAKŻE: Planeta jednak nie płonie. Świat ma po dziurki w nosie klimatycznych fanatyków. Czy uda się ich pokonać także w Polsce?

tkwl/X/wyborcza.pl

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych