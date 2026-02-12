Do stołecznego Sądu Okręgowego prokurator skierował dziś wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry - poinformował prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej upolitycznionej po siłowym przejęciu przez rząd Donalda Tuska. Nie wspomniał przy tym, że sprawa trafiła do referatu sędziego Łubowskiego jeszcze zanim odwołano go ze stanowiska w Sądzie Okręgowym.
W uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego
— przekazał rzecznik neo-PK.
„Szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie”
Prok. Nowak przypomniał, że sędzia Łubowski m.in. orzekał w sprawie „ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania” wobec b. wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego i w grudniu ub.r. uchylił ENA, „pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA”.
W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie
— zaznaczył rzecznik neo-PK.
Co na to Żurek?
Tymczasem podczas konferencji prasowej ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka okazało się, że w tym wszystkim pogubił się już sam szef MS.
Nie wiem, czy pan Łubowski jest nadal w tej sekcji, czy jest w innej. Słyszałem też, że pan Łubowski ma rozpoznawać sprawę ENA ministra Ziobry, ale to jest wiedza z mediów. Więc chciałbym to wszystko skonfrontować z rzeczywistością, bo jeżeli pan Łubowski, o którym pan mówi, który został odwołany, a jednak wylosował sprawę ministra Ziobry, to znaczy, że też rozpoznaje te sprawy. Chyba że to się odbyło wcześniej, tego nie wiem, ale przyjrzę się tej sprawie i mogę jedynie apelować do kierownictwa sądu
— powiedział Żurek.
CZYTAJ WIĘCEJ: Żurek pytany o ks. Michała. Zamiast odpowiadać, pouczał dziennikarza wPolsce24. „Kto miał kontakt ze służbami, ma prawo się żalić”
Mec. Gomoła punktuje wniosek neo-PK
Do wyłączenia sędziego Łubowskiego ze sprawy ENA wobec Zbigniewa Ziobry odniósł się mec. Adam Gomoła, jeden z obrońców byłego ministra.
PK złożyła wniosek o wyłączenie Sędziego Łubowskiego od sprawy ENA Ministra Zbigniewa Ziobry, bo ich zdaniem sędzia jest nieobiektywny. Bo uchylił ENA wobec Marcina Romanowskiego!
— napisał adwokat na portalu X.
W ocenie TYCH SAMYCH prokuratorów w pełni obiektywna jest za to Pani Sędzia Justyna Koska-Janusz ( sprawa ks. Olszewskiego i urzędniczek ) która
— pozostaje w personalnym sporze ze Zbigniewem Ziobro, którego- jako Ministra- sama pozwała,
— teraz sądzi grupę przestępczą rzekomo kierowaną przez Zbigniewa Ziobro,
— z racji tego będzie musiała przesłuchać Zbigniewa Ziobro i dokonać oceny jego działań jako Ministra Sprawiedliwosci ( czego- uczciwie zaznaczam - Sędzia nie kryje),
— SAMA złożyła wniosek o wyłączenie że sprawy z uwagi na Jej uzasadnione wątpliwości co do bezstronnosci (nieuwzględniony przez innego sędziego z tego samego Wydziału)
— na krótko przez objęciem sprawy Funduszu powołana została przez Adama Bodnara do komisji egzaminującej kandydatów na radców prawnych jako PRZEDSTAWICIEL Ministra Sprawiedliwości ( będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a zatem przełożonym prokuratorów PK kierujących akt oskarżenia w sprawie Funduszu
— wyliczył.
Nie, tu wątpliwości prokuratorzy nie mają. A przy tym Sędzia który odmówił wnioskowi Pani Sędzi Koski- Janusz o jej wyłączenie, to ten sam, który uwzględnił wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego przy powtórnym wniosku o ENA wobec Marcina Romanowskiego
— zauważył adwokat.
Co stało się przed odwołaniem sędziego Łubowskiego?
Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie informował, że wniosek o wydanie ENA wobec byłego szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry trafił do referatu sędziego Łubowskiego. Stało się to jeszcze zanim niewygodnego dla władzy sędziego odwołano ze stanowiska.
Sędzia Dariusz Łubowski mówiąc prawdę w KRS naraził się na szykany. Odwołano go z funkcji kierownika sekcji i koordynatora ds. obrotu międzynarodowego. Jego następcą został sędzia T. Grochowicz. Ptaszki ćwierkają, że jednocześnie do SO w Warszawie miał wpłynąć wniosek o wystawienie ENA przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Decyzje wydaje sędzia - emerytka, która funkcji prezesa pełnić nie może
— podkreśliła na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
W zeszłym tygodniu sędzia Dariusz Łubowski opowiedział na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa o represjach, które dotknęły go po uchyleniu ENA przeciwko posłowi Marcinowi Romanowskiemu i uzasadnieniu tej decyzji.
PAP/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
