Politycy PiS Ewa Leniart oraz Rafał Weber zaapelowali do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o szybkie procedowanie złożonego przez ich klub projektu uchwały. Posłowie wzywają w nim do działań mających na celu przeznaczenie rosyjskich aktywów na spłatę 90 mld euro pożyczki, jakiej udzielić mają Ukrainie kraje UE.
Spór o zamrożone aktywa Kremla
Parlament Europejski przyjął w Strasburgu pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwią udostępnienie Ukrainie przez UE pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027. Celem wsparcia jest zaspokojenie potrzeb finansowych Ukrainy, która odpiera rosyjską inwazję.
Z kolei kwestia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów budzi kontrowersje w UE. Część państw podnosi bowiem wątpliwości dotyczące wykorzystania około 200 mld euro aktywów Kremla zamrożonych przez UE ze względu m.in. na stabilność instytucji finansowych.
„Sprawiedliwość w interesie polskiego podatnika”
Dziś w Sejmie odbyła się konferencja prasowa polityków PiS Ewy Leniart oraz Rafała Webera dotyczącą złożonego przez ich klub w poniedziałek projektu uchwały wzywającej rząd do działań zmierzających do tego, aby zamrożone aktywa rosyjskie zostały przeznaczone na spłatę tego kredytu, którego udzielać mają kraje UE.
W interesie polskiego podatnika istotne jest to, aby dokonała się pewnego rodzaju sprawiedliwość, żeby to kraj, który dokonał agresji na terytorium Ukrainy poniósł związane z tym konsekwencje finansowe. Istotne jest to, aby koszty tej pożyczki nie obciążały w żaden sposób finansów publicznych Ukrainy
— mówiła otwierając konferencję Leniart.
Jak dodała, działania te powinny zostać podjęte niezwłocznie.
Dlatego apelujemy do marszałka Sejmu o jak najszybsze procedowanie tego projektu uchwały oraz do rządu o podjęcie działań na arenie międzynarodowej, które umożliwią realizację proponowanych przez nas założeń
— podkreśliła.
„Majątek Rosji na obronę Ukrainy”
Rafał Weber wyraził natomiast nadzieję, że projekt zostanie przyjęty jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu, która potrwa do piątku włącznie.
Myślę, że zdecydowana większość frakcji politycznych jest za tym, aby właśnie w ten sposób finansować obronę Ukrainy. Uchwała nie powinna budzić politycznych kontrowersji
— powiedział.
Uważamy, że cały majątek Federacji Rosyjskiej, który został zamrożony powinien być wykorzystany do obrony Ukrainy, a jeżeli jakieś kraje mają tutaj wątpliwości, to nasza dyplomacja powinna być w tym przypadku bardzo aktywna i pokazywać plusy tego pomysłu
— stwierdził.
Na co pójdą pieniądze z pożyczki UE?
Przyjęty przez Parlament Europejski pakiet zakłada, że całej pożyczki 30 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie budżetowe, a 60 mld euro trafi na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy oraz zakup sprzętu wojskowego - głównie od producentów z Ukrainy, UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
Pożyczka zostanie sfinansowana ze wspólnego zadłużenia UE na rynkach kapitałowych i zabezpieczona w ramach unijnego budżetu długoterminowego. Koszty obsługi długu w latach 2027-2028 szacowane są na ok. 1,3 mld euro rocznie. Spłata kapitału przez Ukrainę ma nastąpić po otrzymaniu reparacji wojennych od Rosji.
Kolejnym krokiem jest formalne zatwierdzenie pakietu przez państwa członkowskie w ramach Rady UE, co pozwoli Komisji Europejskiej na wypłatę pierwszej transzy na początku drugiego kwartału 2026 r.
CZYTAJ TEŻ:
— Co z zamrożeniem rosyjskich aktywów? Tusk mówi o reparacjach. „Polska nie będzie dopłacała”. Wściekł się na… dziennikarza TVN
— Rosyjskie aktywa i pożyczka reparacyjna dla Ukrainy. „Czas jest najważniejszy”. Tusk podpisał się pod listem do Brukseli
oprac. Sławomir Cedzyński/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752977-politycy-pis-pospieszaja-czarzastego-chodzi-o-aktywa-kremla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.