Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej opowiadał m.in., że rzekomo prezydent Karol Nawrocki widział się z ambasadorem USA Tomem Rosem na dwie godziny przed wczorajszym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydenccy ministrowie zdementowali tę informację.
Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że mam nadzieję, że ambasador Stanów Zjednoczonych nie wykreśli swoich kontaktów z panem premierem, bo jeżeli to zrobi, zostanie mu tylko pan prezydent Nawrocki. Z którym zresztą nie bez przypadku widział się pan prezydent dwie godziny przed RBN
— opowiadał na konferencji prasowej w Sejmie Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, były członek PZPR.
Jak było naprawdę?
Okazało się, że Czarzasty powiedział nieprawdę. W rzeczywistości doszło do spotkania podsekretarz stanu w KPRP Agnieszki Jędrzak z Podsekretarz Stanu ds. dyplomacji publicznej USA Sarah B. Rogers, której towarzyszył ambasador USA Tom Rose.
„Marszałek Czarzasty kłamie”
Prezydenccy ministrowie sprostowali informację podaną przez Czarzastego.
Pani Sarah B. Rogers, której towarzyszył ambasador Tom Rose, była na spotkaniu z minister Agnieszką Jędrzak, podsekretarz stanu w KPRP. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że w spotkaniu wysokiego urzędnika Kancelarii Prezydenta RP z wysokim urzędnikiem administracji amerykańskiej, bierze także udział ambasador. Normalna praktyka dyplomatyczna. Pan marszałek Włodzimierz Czarzasty musi się jeszcze dużo nauczyć z podstaw dyplomacji
— podkreślił rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Marszałek Czarzasty kłamie. Nie było takiego spotkania. Była za to wcześniej zaplanowana w Polsce wizyta Podsekretarz Stanu ds. dyplomacji publicznej, która z resztą widziała się tego dnia także i z przedstawicielami rządu. Przy takich wizytach obecność ambasadora jest standardem. Jeśli ma się ambasadora… Polska na skutek polityki Ministra Spraw Zagranicznych ambasadora w USA nie posiada. Posiada za to Marszałka Sejmu, który unika wyjaśnienia swoich wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych
— napisał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP
Zmyślona historia spotkania z ambasadorem Rose’m kontra historia realna związana ze Swietłaną Czestnych…
— zaznaczył prof. Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, historyk.
USA zerwały kontakty z Czarzastym
Przypomnijmy, że ambasador USA Tom Rose 5 lutego poinformował o tym, że USA zerwały kontakty z Czarzastym, z uwagi na miotane przez niego „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa”.
