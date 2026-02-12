Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, zapowiedział na platformie X, że składa zawiadomienie do prokuratury na Donalda Tuska! „Przedstawiam prokuraturze porażającą SEKWENCJĘ ZDARZEŃ, która mogła stanowić inspirację do zamachu na życie urzędującego prezydenta USA, Donalda Trumpa” - zapowiedział Bąkiewicz.
Dziś, stojąc przed Prokuraturą Regionalną, mówię jasno: w państwie prawa nie ma „świętych krów”. Skoro prokuratura Tuska stosuje wobec mnie i patriotów „rozszerzoną logikę” interpretowania symboli, to pora zastosować tę samą miarę wobec premiera RP. Składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 255 § 2 KK (publiczne nawoływanie do zbrodni) przez Donalda Tuska. Przedstawiam prokuraturze porażającą SEKWENCJĘ ZDARZEŃ, która mogła stanowić inspirację do zamachu na życie urzędującego prezydenta USA, Donalda Trumpa
— poinformował Robert Bąkiewicz.
Seria działań Tuska wymierzonych w Trumpa
Lider ROG przedstawił wspomnianą sekwencję zdarzeń, prezentującą zachowania Tuska wymierzone w obecnego prezydenta USA.
1️⃣. GRUDZIEŃ 2016 – „Jeden Donald to za dużo”: Już na początku drogi Donalda Trumpa, Tusk w mediach społecznościowych stygmatyzował go słowami, że „jeden Donald to więcej niż trzeba”. To był fundament budowania atmosfery wrogości. (Link: http://rp.pl/swiat/art3164731-donald-tusk-na-twitterze-jeden-donald-to-wiecej-niz-trzeba)
2️⃣. LISTOPAD 2019 – Gest „pistoletu” w plecy: Podczas szczytu NATO w Londynie, Donald Tusk wykonał szokujący, sugestywny gest – złożył palce w kształt pistoletu i wycelował je prosto w plecy Donalda Trumpa. To nie był żart. To była czytelna symbolika mordu, która w polskiej historii kojarzy się jednoznacznie z metodami okupantów i strzałem w plecy oddawanym polskim patriotom.
3️⃣. WIELOLETNIA DEHUMANIZACJA: Systematyczne nazywanie prezydenta USA „rosyjskim agentem”, oskarżanie o współpracę z Putinem i kreowanie go na wroga wolnego świata. To klasyczne podżeganie do nienawiści.
4️⃣. REALNE SKUTKI – Próby zamachów: Ta cała sekwencja – od szyderstw, przez oskarżenia o agenturalność, aż po gesty imitujące egzekucję – stworzyła grunt pod tragiczne wydarzenia z czerwca i lipca 2024 roku, kiedy doszło do realnych prób zamordowania prezydenta Trumpa.
„Czas na sprawiedliwość”
Zdaniem Bąkiewicza ataki Donalda Tuska na Donalda Trumpa wywołały „podejrzenie o sprawstwo pomocnicze w tworzeniu atmosfery pod zbrodnię”.
Mój przekaz jest prosty: Donald Trump to dzisiaj urzędujący Prezydent Stanów Zjednoczonych (POTUS). Atakowanie go w ten sposób przez polskiego premiera to nie tylko skandal dyplomatyczny, to podejrzenie o sprawstwo pomocnicze w tworzeniu atmosfery pod zbrodnię
— napisał Bąkiewicz.
Skoro prokuratura ściga mnie za wypowiedzi, w których nie ma nawet nazwiska Tuska, to tym bardziej musi zająć się dowodami, gdzie Tusk celuje w plecy Trumpa. Czekam na reakcję pani prokurator Magdaleny Wiśniewskiej. Czas na sprawiedliwość, która nie patrzy na legitymację partyjną!
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752971-bakiewicz-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-na-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.