„Dość regularnie trafiają do mnie na skrzynkę mailową oraz w mediach społecznościowych groźby nie tylko pod moim adresem jako obrońcę polityków opozycji, ale także m. in. ministra Ziobro oraz jego rodziny (w tym dzieci)” - poinformował w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski. Adwokat zawiadomił prokuraturę i domaga się skutecznego dochodzenia. Nie jest to pierwszy raz, kiedy mec. Lewandowskiego spotykają szykany z racji wykonywanego przez siebie zawodu.
Neo-Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Według obrońcy posła mec. Bartosza Lewandowskiego „to żart i jednoznaczne potwierdzenie politycznego zaangażowania Prokuratury”. Niestety, jak informuje obrońca Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski, zaczął on otrzymywać groźby pod swoim i swojego klienta adresem.
Mec. Lewandowski złożył zawiadomienie do porutury w sprawie kierowanych pod jego adresem gróźb.
„Przemysł pogardy” w akcji.
Dość regularnie trafiają do mnie na skrzynkę mailową oraz w mediach społecznościowych groźby nie tylko pod moim adresem jako obrońcę polityków opozycji, ale także m. in. ministra Ziobro oraz jego rodziny (w tym dzieci).
Ostatnio - na kanwie mody publikowania przez rząd kompletnie bezsensownego listu gończego za Ziobro (jakby Prokuratura nie wiedziała, że przebywa na Węgrzech) - w Warszawie pojawiły się plakaty, które zachęcają do dostarczenia posła na Sejm RP również „martwego”.
Jakiś czas temu Minister rządu Rzeczypospolitej Polskiej sugerował, że służby mogą uprowadzić i wywieźć posłów opozycji w bagażniku…
To jest zwyczajnie haniebne i nie ma nic wspólnego ze standardami państw demokratycznych, a jednocześnie zachęca ludzi do grożenia śmiercią rodzinie posłów Romanowski czy Ziobro, jego adwokatom oraz im samym.
W związku z szeregiem gróźb skierowałem do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstw, licząc na szybką reakcję służb.
Mam nadzieję, że problem wykorzystywania zaplanowanego przemysłu pogardy i nienawiści zwróci uwagę także opinii międzynarodowej, lata temu zatroskanej o „stan praworządności” w Polsce
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
Podsumowanie
Nie jest to pierwsza sytuacja, w której mec. Bartosz Lewandowski spotyka się z szykanami. W grudniu 2024 r. europoseł KO Michał Szczerba groził adwokatowi konsekwencjami, jeśli wyjdzie na jaw, że mec. Lewandowski wie, gdzie przybywa poseł Marcin Romanowski, za którym także neo-prokuratura wysłała list gończy. Na takie groźby zareagował wówczas Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, który przypomniał Szczerbie, że adwokat-obrońca ma obowiązek zachować tajemnicę i nikt nie może jej naruszać, ani czynić mu zarzutu.
