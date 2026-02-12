Jacek Protasiewicz, były polityk m.in. Platformy Obywatelskiej, na antenie Radia Wnet przedstawił, jaka w jego opinii jest obecnie strategia Donalda Tuska. „Ten konflikt Kaczyński–Tusk trwa od 20 lat i młodsze pokolenie ma go dość. Dla wielu młodych bohaterem stał się Karol Nawrocki – wiekowo bliższy, bardziej zrozumiały. I Tusk próbuje przenieść oś sporu właśnie na relację z nim” - mówił Jacek Protasiewicz.
Jacek Protasiewicz nawiązał do 2016 roku, kiedy to został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej.
To było skandaliczne, jeśli chodzi o stronę prawną. Platforma miała wtedy na ustach praworządność, a wewnątrz partii tej praworządności nie było ani trochę. Media głównego nurtu tropiły każde odstępstwo od prawa po stronie rządzącej prawicy, a działania liderów Platformy kompletnie je nie interesowały
— mówił Jacek Protasiewicz.
Były polityk PO ocenił, że aktualnie Donald Tusk stara się zmienić linię spotu tak, by jego głównym przeciwnikiem był prezydent Karol Nawrocki, a nie prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Od pewnego czasu widać, że Tusk próbuje przeformatować linię sporu politycznego. Ten konflikt Kaczyński–Tusk trwa od 20 lat i młodsze pokolenie ma go dość. Dla wielu młodych bohaterem stał się Karol Nawrocki – wiekowo bliższy, bardziej zrozumiały. I Tusk próbuje przenieść oś sporu właśnie na relację z nim
— zaznaczył.
„To są kolejne punkty dla Karola Nawrockiego”
Protasiewicz ocenił, że wczorajsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które powszechnie postrzegano też jako formę starcia prezydenta z koalicją rządzącą, zostało wygrane przez KPRP.
To posiedzenie było lepiej rozegrane przez Kancelarię Prezydenta. Wystąpienie było jasne, klarowne, zrozumiałe dla przeciętnego wyborcy. Ta metafora o byciu o jedno uderzenie serca od prezydentury była błyskotliwa i czytelna dla każdego. Myślę, że to są kolejne punkty dla Karola Nawrockiego i ta walka nie będzie dla Tuska tak łatwa, jak mu się wydaje”
— powiedział były polityk PO.
CZYTAJ TAKŻE:
— Kulisy niejawnej części RBN. Szef KPRP: „Marszałek był marszałkiem milczącym”. Wyjście Tuska? „Kłamał albo dziś albo wczoraj”
— Po 6 godzinach zakończyło się posiedzenie RBN. „Nie wybrzmiały wszystkie odpowiedzi, nie zostały rozwiane wszystkie wątpliwości”
Adam Stankiewicz/wnet.fm
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752969-co-planuje-tusk-protasiewicz-chce-stworzyc-nowa-linie-podzialu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.