Mimo wielu wątpliwości dotyczący relacji towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu, Włodzimierz Czarzasty nie odpowiedział na pytania, które skierowano do niego w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pytań, które się mnożą i budzą niepokój, ponieważ marszałek jest dugą osobą w państwie, która zgodnie z prawem może zastąpić Prezydenta RP. „Z panem marszałkiem Czarzastym jest jak z rosyjską matrioszką - po zdjęciu jednej warstwy pojawia się kolejna, także ze wschodu”- powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w RMF FM.
Jednym z punktów wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego była sprawa „relacji towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”, o których media informują, że mają rosyjski charakter. Jak podkreślił, rozpoczynając posiedzenie prezydent Karol Nawrocki, nie chodzi tu o polityczną walkę, ale fundamenty bezpieczeństwa państwa.
Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty
— powiedział prezydent Nawrocki, wyjaśniając powody włączenia sprawy Czarzastego do porządku obrad RBN i dodał, że po katastrofie smoleńskiej Polska doświadczyła już takiej sytuacji. Pytań do Czarzastego było wiele, zwłaszcza to: Kim jest Rosjanka Swietłana Czestnych i jakie relacje łączą ją z Czarzastym?
Pan marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne pytanie, odmówił odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące jego przeszłości
— powiedział dziś rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w RMF FM, odnosząc się do wczorajszego posiedzenia RBN.
CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego trzeba prześwietlić Czarzastego? Bo „marszałek jest o jedno uderzenie serca od prezydentury”. Mocne pytania Nawrockiego na RBN
Dosyć nerwowy
Relacjonując przebieg posiedzenia, Leśkiewicz powiedział, że Czarzasty „był dosyć nerwowy, przysłuchując się dyskusji na temat jego relacji towarzysko-biznesowych”.
Tak jak powiedział pan prezydent, tu nie chodzi o samego marszałka Włodzimierza Czarzastego. To jest kwestia ustrojowa, dlatego, że zgodnie z art. 131 konstytucji, w sytuacji, kiedy prezydent nie może sprawować swojej funkcji, funkcję prezydenta przejmuje marszałek Sejmu. (…) Zatem przeszłość marszałka Czarzastego musi być krystaliczna
— ocenił gość w RMF FM.
CZYTAJ TAKŻE: Kulisy niejawnej części RBN. Szef KPRP: „Marszałek był marszałkiem milczącym”. Wyjście Tuska? „Kłamał albo dziś albo wczoraj”
Włodzimierz Czarzasty nigdy nie przeszedł procedury sprawdzającej ABW, która uprawniała do dostępu do informacji niejawnych. Może się jednak z nimi zapoznawać, gdyż będąc drugą osobą w państwie zezwala mu na to prawo.
Jeżeli niczego by się nie obawiał, nie miałby nic do ukrycia, to mógłby w trybie niejawnym odpowiedzieć na pytania, które zostały mu zadane
— oświadczył Rafał Leśkiewicz.
CZYTAJ TAKŻE: Czarzasty zabrał głos po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pozuje z kefirem i… pisze o ustawce w jego sprawie
Czarzasty royjską matrioszką
Nie tak dawno media opisywały aferę wokół środków rozdysponowanych z KPO. Pieniądze z KPO miał otrzymać m.in. hotel Mościcki w Spale. We władzach spółki PDK Hotele zarządzającej hotelem w Spale, zasiada żona polityka, Małgorzata Czarzasty. W Krajowym Rejestrze Sądowym, w kategorii osób powiązanych z tą spółką wymieniona jest m.in. Swietłana Czestnych.
Czego się obawia pan marszałek Czarzasty? Zapytajmy o to publicznie i niech pan marszałek wreszcie jednoznacznie odpowie, jakie są jego relacje towarzysko-biznesowe z przeszłością. (…) Niech wypełni ankietę bezpieczeństwa osobowego, tak jak robią to inni urzędnicy
— mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.
Jeżeli niczego by się nie obawiał, nie miałby nic do ukrycia, to mógłby w trybie niejawnym odpowiedzieć na pytania, które zostały mu zadane. Z panem marszałkiem Czarzastym jest jak z rosyjską matrioszką - po zdjęciu jednej warstwy pojawia się kolejna, także ze wschodu
— powiedział rzecznik prezydenta.
CZYTAJ TAKŻE:
— Lewica specjalnie atakuje prezydenta! „Kreowanie się na partię antyprezydencką jest przemyślane i oparte na badaniach”
— Włodzimierz Czarzasty i Swietłana Czestnych? Co piszą o pracownicy rosyjskiego domu aukcyjnego? Kolejne pytania w sprawie marszałka
Robert Knap/FRMFM
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752962-leskiewicz-z-czarzastym-jest-jak-z-rosyjska-matrioszka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.