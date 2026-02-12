Leśkiewicz: Z Czarzastym jest jak z rosyjską matrioszką - po zdjęciu jednej warstwy pojawia się kolejna, także ze wschodu

Mimo wielu wątpliwości dotyczący relacji towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu, Włodzimierz Czarzasty nie odpowiedział na pytania, które skierowano do niego w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pytań, które się mnożą i budzą niepokój, ponieważ marszałek jest dugą osobą w państwie, która zgodnie z prawem może zastąpić Prezydenta RP. „Z panem marszałkiem Czarzastym jest jak z rosyjską matrioszką - po zdjęciu jednej warstwy pojawia się kolejna, także ze wschodu”- powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w RMF FM.

Jednym z punktów wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego była sprawa „relacji towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”, o których media informują, że mają rosyjski charakter. Jak podkreślił, rozpoczynając posiedzenie prezydent Karol Nawrocki, nie chodzi tu o polityczną walkę, ale fundamenty bezpieczeństwa państwa.

Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty

— powiedział prezydent Nawrocki, wyjaśniając powody włączenia sprawy Czarzastego do porządku obrad RBN i dodał, że po katastrofie smoleńskiej Polska doświadczyła już takiej sytuacji. Pytań do Czarzastego było wiele, zwłaszcza to: Kim jest Rosjanka Swietłana Czestnych i jakie relacje łączą ją z Czarzastym?

Pan marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne pytanie, odmówił odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące jego przeszłości

— powiedział dziś rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w RMF FM, odnosząc się do wczorajszego posiedzenia RBN.

CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego trzeba prześwietlić Czarzastego? Bo „marszałek jest o jedno uderzenie serca od prezydentury”. Mocne pytania Nawrockiego na RBN

Dosyć nerwowy

Relacjonując przebieg posiedzenia, Leśkiewicz powiedział, że Czarzasty „był dosyć nerwowy, przysłuchując się dyskusji na temat jego relacji towarzysko-biznesowych”.

Tak jak powiedział pan prezydent, tu nie chodzi o samego marszałka Włodzimierza Czarzastego. To jest kwestia ustrojowa, dlatego, że zgodnie z art. 131 konstytucji, w sytuacji, kiedy prezydent nie może sprawować swojej funkcji, funkcję prezydenta przejmuje marszałek Sejmu. (…) Zatem przeszłość marszałka Czarzastego musi być krystaliczna

— ocenił gość w RMF FM.

CZYTAJ TAKŻE: Kulisy niejawnej części RBN. Szef KPRP: „Marszałek był marszałkiem milczącym”. Wyjście Tuska? „Kłamał albo dziś albo wczoraj”

Włodzimierz Czarzasty nigdy nie przeszedł procedury sprawdzającej ABW, która uprawniała do dostępu do informacji niejawnych. Może się jednak z nimi zapoznawać, gdyż będąc drugą osobą w państwie zezwala mu na to prawo.

Jeżeli niczego by się nie obawiał, nie miałby nic do ukrycia, to mógłby w trybie niejawnym odpowiedzieć na pytania, które zostały mu zadane

— oświadczył Rafał Leśkiewicz.

CZYTAJ TAKŻE: Czarzasty zabrał głos po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pozuje z kefirem i… pisze o ustawce w jego sprawie

Czarzasty royjską matrioszką

Nie tak dawno media opisywały aferę wokół środków rozdysponowanych z KPO. Pieniądze z KPO miał otrzymać m.in. hotel Mościcki w Spale. We władzach spółki PDK Hotele zarządzającej hotelem w Spale, zasiada żona polityka, Małgorzata Czarzasty. W Krajowym Rejestrze Sądowym, w kategorii osób powiązanych z tą spółką wymieniona jest m.in. Swietłana Czestnych.

Czego się obawia pan marszałek Czarzasty? Zapytajmy o to publicznie i niech pan marszałek wreszcie jednoznacznie odpowie, jakie są jego relacje towarzysko-biznesowe z przeszłością. (…) Niech wypełni ankietę bezpieczeństwa osobowego, tak jak robią to inni urzędnicy

— mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Jeżeli niczego by się nie obawiał, nie miałby nic do ukrycia, to mógłby w trybie niejawnym odpowiedzieć na pytania, które zostały mu zadane. Z panem marszałkiem Czarzastym jest jak z rosyjską matrioszką - po zdjęciu jednej warstwy pojawia się kolejna, także ze wschodu

— powiedział rzecznik prezydenta.

Robert Knap/FRMFM

