Premier Donald Tusk w dzisiejszym porannym oświadczeniu dla mediów przed wylotem do Brukseli wygłosił zdumiewające w jego ustach stwierdzenie. „Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak, tak długo jak ja będę premierem polskiego rządu na pewno, wasalem. (Będzie) lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek państwem na świecie” - przekonywał, odnosząc się do relacji z USA. Czy jest gotów to samo obwieścić np. kanclerzowi Niemiec?
Szef polskiego rządu opuścił wczoraj Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołaną przez prezydenta Karola Nawrockiego przed końcem dyskusji. Obszernie odniósł się do wczorajszych rozmów dopiero dziś rano, choć sprowadzało się to głównie do prymitywnych zaczepek pod adresem głowy państwa.
Tusk: Polska nie będzie wasalem
Pan prezydent (na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - PAP) oczekiwał jednoznacznego stanowiska, chociaż uprzedzałem pana prezydenta, zarówno wtedy, kiedy jechał do Davos, tam gdzie po raz pierwszy ogłoszono tę inicjatywę i także wczoraj, że tak naprawdę taktyka jaką przyjęliśmy, dała dobre skutki
— mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej przed wylotem do Brukseli premier Donald Tusk.
A później, choć mamy dziś Tłusty Czwartek, a nie Prima Aprillis, najwyraźniej postanowił zażartować. Najpierw bowiem podkreślił, że Polska była, jest i będzie lojalnym, pewnym i obliczalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a on sam jest zdeklarowanym zwolennikiem jak najbliższych więzi transatlantyckich Europy i USA, to następnie dodał:
Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak, tak długo jak ja będę premierem polskiego rządu na pewno, wasalem. (Będzie) lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek państwem na świecie
— powiedział.
Jak podkreślił premier, taką informację przekazał prezydentowi Nawrockiemu „w sposób jednoznaczny i jasny”.
Odnoszę wrażenie, że pan prezydent ma tutaj jakieś trochę odmienne zdanie w tej kwestii
— dodał Tusk.
„Jakieś trochę odmienne zdanie w tej kwestii” ma pewnie raczej kanclerz Niemiec Friedrich Merz niż prezydent Polski Karol Nawrocki. Może nawet Donald Tusk z całą stanowczością powtórzy te słowa swojemu niemieckiemu odpowiednikowi. Później razem wybuchną śmiechem, a Friedrich Merz stwierdzi: „Ten żart to ci się naprawdę udał!”.
