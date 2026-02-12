Wczoraj podczas otwarcia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), prezydent Karol Nawrocki wlał wręcz hektolitry „czystej wody” do rządowej narracji zarówno o pożyczkowym programie SAFE, przystąpieniu Polski do Rady Pokoju, a także konieczności wypełnienia przez marszałka Czarzastego ankiety bezpieczeństwa i dopiero wtedy, będzie mogła się odbyć jej prawdziwa weryfikacja przez właściwe służby.
Jego wystąpienie w otwartej części obrad RBN trwało ponad 30 minut i poświęcone było przede wszystkim poważnym wątpliwościom związanym z zaciągnięciem kredytu na kwotę ok. 190 mld zł i proporcjach w jakich te środki trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego i poza Polskę, odkłamaniu warunków na jakich Polska, mogłaby przystąpić do Rady Pokoju, a także konieczności zbadania przeszłości towarzyskiej i biznesowej 2. osoby w państwie, czyli marszałka Czarzastego.
Te hektolitry „czystej wody” były niezbędne, bo jak się okazuje narracja koalicji 13 grudnia we wszystkich tych trzech sprawach jest nie tylko niesłychanie pokrętna, a w niektórych kwestiach, niestety kłamliwa.
Do tej pory, mimo zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej 139 programów w ramach pożyczki SAFE, nie wiemy o jakie rodzaje uzbrojenia chodzi, a rząd najpierw twierdził, że do polskiego przemysłu zbrojeniowego trafi aż 89 proc. ze wspomnianych 190 mld zł, na kilka dni przed posiedzeniem RBN że w ok. 80 proc., a tuż przed rozpoczęciem obrad Rady, że tylko w około 60 proc., bo przyjęta definicja polskiego przemysłu, obejmuje także firmy z tego sektora,które prowadzą produkcję na terenie naszego kraju, niezależnie od tego jaka jest struktura jego udziałowców/właścicieli.
Ba okazuje się, że zaciągnięcie pożyczki tak naprawdę oznacza wygaszenie powołanego w 2022 roku Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), z który w ostatnich latach ma planowane wydatki na poziomie ponad 70 mld zł, choć realnie wynoszą one ponad 50 mld zł, czyli ponad 1 proc. PKB.
W tej sytuacji trudno mówić, że SAFE to dodatkowe środki na obronność, bo mimo tej ogromnej pożyczki w wysokości 190 mld zł rozłożonej na 4 najbliższe lata, wydatki na obronność, nie wzrosną do poziomu przynajmniej 6 proc. PKB w 2027 roku i latach, tylko wyniosą tak jak w roku 2026 ok. 5 proc. PKB.
No i sprawa kosztów tej pożyczki, rząd twierdzi, że to 3-4 proc. rocznie (Polska w styczniu pożyczyła około 4 mld euro, taniej), ale nie jest do tej pory jasne, kto poniesie koszty jej obsługi, minister finansów, dąży do tego, aby była to cześć 29 budżetu państwa, czyli aby je pokrywać ze środków na obronność, co tak naprawdę, oznacza zmniejszenie wydatków na modernizację armii finansowanych z tej części budżetowej.
Prezydent wyprostował także rządowe kłamstwo związane z przystąpieniem do Rady Pokoju, że oznacza ono konieczność wpłaty 1 mld USD, ta wpłata wchodzi w grę, ale dopiero po 3 latach funkcjonowania Rady, przy ewentualnym odnawianiu członkostwa.
Polska dostała zaproszenie do tej Rady od prezydenta Trumpa jej inauguracyjne posiedzenie ma się odbyć już 19 lutego w Waszyngtonie, a mimo tego, że Kancelaria Prezydenta zwracała się rządu już 3- krotnie o jasne stanowisko w tej sprawie, do tej pory nie było żądnej oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
Ba tuż przed rozpoczęciem wczorajszego posiedzenia Rady Donald Tusk niespodziewanie oświadczył, że Polska nie przystąpi do Rady Pokoju, choć może wyposażyć prezydenta we wszystkie informacje, jeżeli chciałby wziąć udział w tym inauguracyjnym posiedzeniu.
No i dużo „czystej wody” wlał prezydent w sprawie marszałka Czarzastego, bowiem jasno stwierdził, że 2. osoba w państwie powinna wypełnić ankietę bezpieczeństwa, w której musi umieścić wszystkie swoje kontakty towarzyskie i biznesowe i dopiero wtedy służby mogą je zweryfikować i realistycznie ocenić, czy nie zagrażają one bezpieczeństwu państwa.
Przy tej okazji prezydent podkreślił, że sam 3-krotnie już przechodził wspomniana procedurę 2-krotnie za pierwszego rządu Tuska (2009 i 2014) i raz w 2021 roku za rządów premiera Morawickiego, wszystkie one przebiegły pomyślnie, co umożliwiało mu dostęp do materiałów z klauzulą ściśle tajne, a po roku 2021, także do materiałów ściśle tajnych na poziomie unijnym i NATO-wskim.
Po zakończeniu posiedzenia RBN, nie dowiedzieliśmy się o jej przebiegu już nic więcej, bo druga jej część była już niejawna, więc ta cześć otwarta była niezwykle ważna dla opinii publicznej.
Prezydent Nawrocki swoim wystąpieniem dostarczył Polakom wielu rzetelnych informacji o tych trzech sprawach omawianych na posiedzeniu RBN,co więcej wyprostował cały szereg rządowych kłamstw, które od kilku tygodni dominują w mediach wspierających rząd Donalda Tuska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752958-prezydent-nawrocki-wlal-duzo-czystej-wody-w-rzadowa-narracje
