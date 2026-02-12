„Szef BBN Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych” - napisał na portalu X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Z kolei rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę, że jest dokładnie odwrotnie. „Uchylono decyzję najpierw Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a później decyzję Kancelarii Premiera. Pan profesor Cenckiewicz ma ważne poświadczenie bezpieczeństwa” - powiedział na antenie RMF FM.
W opublikowanym na platformie X wpisie Jacek Dobrzyński stwierdził, że szef BBN nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne.
Dobrzyński: ABW podejmie stosowne czynności
W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności
— napisał.
Lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego czyli braku ważnego poświadczenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmie w tej sprawie stosowne czynności
— podkreślił Dobrzyński.
CZYTAJ TAKŻE: Ważny apel Cenckiewicza po zakończeniu RBN. Chodzi o program SAFE! „Żeby wszystkie wątpliwości zostały rozwiane”
Siemoniak: ABW będzie taką sytuację kontrolować
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział w czwartek w TOK FM „wyciągnięcie wniosków”.
ABW musi kontrolować takie sytuacje i będzie taką sytuację kontrolować. Jest krajową władzą bezpieczeństwa, odpowiada za ochronę informacji niejawnych i zapewne zwróci się do kancelarii prezydenta i przeprowadzi kontrolę w tym zakresie. Ktoś odpowiada za takie rzeczy - są pełnomocnicy, są różne osoby
— powiedział.
Leśkiewicz: Warto przypomnieć, jaki jest stan prawny
Wpis Dobrzyńskiego skomentował na antenie RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
Jeżeli chodzi o ten wpis pana Jacka Dobrzyńskiego, to warto panu rzecznikowi przypomnieć, jaki jest stan prawny
— wskazał.
Otóż art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyraźnie wskazuje, że w trakcie postępowania sądowego w trybie postępowania administracyjnego, jeżeli zaskarżona przez stronę - więc przez pana profesora Cenckiewicza - decyzja dotycząca odebrania mu poświadczenia bezpieczeństwa, została uwzględniona przez sąd, to mimo tego, że ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny, to zaskarżenie jest w mocy
— zwrócił uwagę Leśkiewicz.
Tym samym uchylono decyzję najpierw służby kontrwywiadu wojskowego, a później decyzję kancelarii premiera. Pan profesor Cenckiewicz ma ważne poświadczenie bezpieczeństwa
— podkreślił rzecznik.
Posiedzenie RBN na klauzuli „zastrzeżone”
Współpracownik prezydenta zaznaczył również, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego obowiązywała klauzula „zastrzeżone”, czyli najniższa klauzula tajności.
Jak poinformował Rafał Leśkiewicz, szef KPRP Zbigniew Bogucki upoważnił szefa BBN do dostępu do informacji niejawnych o tej właśnie klauzuli.
To wyraźnie padło podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego (…)
— zaznaczył.
Podsumowanie
Wokół szefa BBN Sławomira Cenckiewicza kolejny raz wybuchł spór o dostęp do informacji niejawnych. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński twierdzi, że Cenckiewicz nie ma ważnego poświadczenia bezpieczeństwa i nie powinien brać udziału w posiedzeniach objętych tajnością, a ABW ma podjąć działania. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że decyzje o odebraniu poświadczenia zostały uchylone przez sąd, więc Cenckiewicz ma ważny dostęp. Dodatkowo zaznaczono, że posiedzenie RBN miało jedynie klauzulę „zastrzeżone”, czyli najniższą.
CZYTAJ TAKŻE: Po 6 godzinach zakończyło się posiedzenie RBN. „Nie wybrzmiały wszystkie odpowiedzi, nie zostały rozwiane wszystkie wątpliwości”
PAP/RMF24/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752957-cenckiewicz-na-rbn-dobrzynski-grozi-leskiewicz-odpowiada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.