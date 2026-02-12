„Pan marszałek Włodzimierz Czarzasty nie bronił się, nie podał żadnego argumentu, który by wskazywał na to, że ta sprawa jest na tyle czysta, żeby nie budziła żadnej kontrowersji” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, pytany o przebieg niejawnej części Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która była poświęcona m.in. towarzyszko-biznesowym kontaktom marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami.
„Nie wszystkie kwestie zostały jeszcze wyjaśnione”
Szefernaker pytany o sześciogodzinne spotkanie w Pałacu Prezydenckim zwrócił uwagę na to, że politycy koalicji próbowali je deprecjonować, a później na spotkaniu sami zadawali pytania.
W temacie pożyczki SAFE, w temacie Rady Pokoju, w temacie towarzyskich powiązań marszałka Sejmu jest o czym rozmawiać. Padło wiele pytań. Dyskusja w temacie pożyczki SAFE trwała ponad połowę tego czasu, ponad trzy godziny. To pokazuje, jak ta Rada była ważna, jak wiele można było się dowiedzieć, ale nie wszystkie kwestie zostały jeszcze wyjaśnione. (…) Politycy koalicji mówili, że to niepotrzebne spotkanie, a sami zadawali pytania, sami tam byli. (…) Uczestnicy, którzy później wyszli, na tyle, ile mogli powiedzieć, to mówili, że to bardzo udane posiedzenie
— powiedział.
Milczący marszałek Czarzasty
Polityk w rozmowie z red. Marcinem Wikło powiedział, że Włodzimierz Czarzasty nie zabrał głosu w swoim temacie.
Słyszałem, że politycy Lewicy karmili przez kolejne dni opinię publiczną jakimiś głupimi informacjami, że „Czarzasty będzie się boksował z prezydentem”, a tymczasem pan Czarzasty słowa nie zamienił w trakcie tego posiedzenia. Nie odpowiedział na żadne pytanie
— powiedział.
Pan marszałek nie zadał żadnego pytania, w ogóle nic nie mówił, nie zabrał głosu
— dodał.
Dopytywany o to, jak został więc zrealizowany punkt Rady dot. kontaktów Czarzastego z obywatelem Rosji, Szefernaker zaznaczył, że nie może zbyt wiele na ten temat powiedzieć, bo wszystko działo się na niejawnej części spotkania.
Ze względu na niejawność tego posiedzenia, to było posiedzenie niejawne, za wiele nie można powiedzieć. Był głos ministra koordynatora, były także pytania, ale ta sprawa z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego nie została wyjaśniona. Jestem przekonany, że będzie jeszcze ta sprawa na agendzie Pałacu Prezydenckiego
— podkreślił.
Pan prezydent podjął ten temat nie dlatego, że ta sprawa dotyczy jeden czy drugiej osoby, tylko po prostu drugiej osoby w państwie
— dodał.
Pan marszałek nie bronił się, nie podał żadnego argumentu, który by wskazywał na to, ze ta sprawa jest na tyle czysta, żeby nie budziła żadnej kontrowersji
— powiedział.
