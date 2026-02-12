„Pan marszałek był wczoraj marszałkiem milczącym. Nie odpowiadał, nie zajmował stanowiska wtedy, kiedy padały pytania chociażby ze strony kół i klubów parlamentarnych” - powiedział na antenie Polsat NEWS szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas trwającego sześć godzin spotkania, poruszono również kwestię m.in. kontaktów Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami. Bogucki zdradzając kulisy części niejawnej Rady powiedział, że marszałek Sejmu wczoraj milczał.
To milczenie jest także niezwykle wymowne. Jeżeli marszałek nie miałby nic do ukrycia, to po prostu odpowiedziałby na te pytania, albo złożył wreszcie tę ankietę bezpieczeństwa i rozwiałby te wątpliwości
— powiedział Bogucki.
Pozostawiam panu redaktorowi, naszym widzom do oceny, dlaczego tych wątpliwości nie chce rozwiać i dlaczego jako członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych nie złożył tej ankiety i wychodził wtedy, kiedy były informacje niejawne
— dodał.
Szef KPRP pytany był również o to, dlaczego premier Donald Tusk nie mógł zabrać głosy podczas części jawnej Rady.
Pan premier nawet nie skorzystał z tego, żeby być na całej RBN. Ja bym miał pytanie, co jest ważniejszego niż Rada Bezpieczeństwa Narodowego?
— pytał polityk.
Tusk dzisiaj rano przekazał w oświadczeniu dla mediów, że przed RBN przekazał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że nie będzie mógł uczestniczyć w trzeciej części Rady, która dotyczyła Czarzastego.
Rozmawiałem z panem premierem w tej kwestii osobistej, kiedy podszedł do mnie i powiedział, że z uwagi na inne obowiązki musi opuścić Radę, więc albo kłamał dzisiaj premier Tusk, mówiąc o tym, że wyszedł, dlatego że nie chciał uczestniczyć w części dotyczącej marszałka Czarzastego, albo po prostu wczoraj kłamał mnie i panu prezydentowi mówiąc, że ma ważne obowiązki. Trzeciej możliwości nie ma
— stwierdził Bogucki, dodając, że „głos premiera jest właśnie tego rodzaju, że co innego mówi wtedy, kiedy rozmawiamy osobiście, a co innego mówi, kiedy stoi przed kamerami”. -
Myślę, że pan premier ma to niestety bardzo trudną przypadłość rozmijania się z prawdą albo po prostu kłamania tak, jak w tym przypadku
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk bagatelizuje sprawę kontaktów Czarzastego i zaczepia prezydenta: „Powinien być szczególnie ostrożny w formułowaniu oskarżeń tego typu”
kk/Polsat NEWS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752954-kulisy-niejawnej-czesci-rbn-marszalek-nie-zajmowal-stanowiska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.