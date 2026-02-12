TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rosyjskie kontakty Czarzastego. Czarnek: "Natychmiast powinien być wydalony z Sejmu"; "Tusk jest za tymi relacjami"

Czarnek wskazał, że Czarzasty nie powinien dalej być marszałkiem Sejmu. / autor: wPolsce24
Czarnek wskazał, że Czarzasty nie powinien dalej być marszałkiem Sejmu. / autor: wPolsce24

Jeśli Donald Tusk twierdzi, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej nie jest miejscem do wyjaśniania tego rodzaju kontaktów z Kremlem, to co jest miejscem? To znaczy, że nie ma już na to miejsca. To znaczy, że Donald Tusk doskonale wie, jakie są relacje pana Czarzastego z panią Czestnych, a jej z Kremlem. To znaczy, że to pasuje Tuskowi” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Przemysław Czarnek został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, dlaczego jego zdaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie chce wypełnić ankiety bezpieczeństwa.

Nie wypełnia ankiety bezpieczeństwa dlatego, że jak czytaliśmy dzisiaj, chociażby w „Rzeczpospolitej” pani Rosjanka, która…

