Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że w sprawach programu SAFE oraz Rady Pokoju odbyły się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego ważne rozmowy. Odnosząc się do poświęconego mu punktu obrad RBN stwierdził, że „ustawka się nie udała”.
Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada Bezpieczeństwa Narodowego podczas środowego sześciogodzinnego posiedzenia zajmowała się m.in. programem SAFE, który przewiduje niemal 44 mld niskooprocentowanych pożyczek z UE na obronność, kwestią zaproszenia Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju oraz „wyjaśnieniem wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.
RBN. SAFE i Rada Pokoju - ważne rozmowy. Czarzasty - ustawka się nie udała
— napisał Czarzasty w środę wieczorem na platformie X.
Podziękował za wsparcie.
Jedziemy dalej
— dodał.
Wypowiedź Boguckiego
Szef prezydenckiej Kancelarii Zbigniew Bogucki powiedział po posiedzeniu RBN m.in., że Czarzasty zanim został marszałkiem Sejmu, jako poseł zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych, ale właściwie w jej posiedzeniach nie uczestniczył, gdyż miał tylko dostęp do informacji tajnych, a nie złożył ankiety bezpieczeństwa, by uzyskać dostęp do informacji ściśle tajnych.
Bogucki dodał, że marszałek uznał, iż „właściwie nie będzie odpowiadał na pytania, czy rozwiewał wątpliwości” w tych kwestiach. Jak dodał, „w tym zakresie na pewno pan prezydent poprzez swoją kancelarię będzie jeszcze dopytywał koordynatora do spraw służb specjalnych” tak, żeby „do spodu” sprawę wyjaśnić. Zapewnił, że nie chodzi o ciekawość, walkę polityczną, sympatie, czy animozje między politykami tylko o „bezpieczeństwo państwa i brak jakiejkolwiek wątpliwości co do drugiej osoby w państwie”.
