„Apeluję o to, żeby się nie śpieszyć z tą ustawą ws. SAFE-u. Ja znam terminy związane również ewentualnie po podpisaniu tej ustawy z przekazaniem pieniędzy Rzeczpospolitej Polskiej z Komisji Europejskiej, ale apeluję o to, żeby dalej się pochylać po prostu nad przepisami ustawowymi dotyczącymi SAFE-u” - powiedział profesor Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas konferencji prasowej.
Zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Spotkanie z udziałem premiera, ministrów i liderów ugrupowań sejmowych dotyczyło programu SAFE, Rady Pokoju oraz wyjaśnienia kwestii braku poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Wątpliwości zostały
Po spotkaniu podczas konferencji prasowej głos zabrał profesor Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie jest gremium, którego posiedzenie musi skończyć się jakąś jednoznaczną konkluzją. W tym sensie właśnie nie musi być konkluzywne. Ma funkcję doradczą i przynajmniej w tym punkcie pierwszym dotyczącym SAFE-u, można powiedzieć, że ta wymiana stanowisk, dyskusja o pewnych wątpliwościach, które pan prezydent powziął i my ministrowie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które reprezentuje, przebiegała dość konstruktywnie, ale wątpliwości zostały
— przekazał.
W strukturze czasowej całego tego spotkania kwestia SAFE-u była omawiana najdłużej, chyba trzy godziny, może nawet trzy i pół. To była dyskusja na temat samego SAFE-u i to oceniam w miarę pozytywnie
— powiedział.
Apel
Szef BBN wystosował ważny apel po zakończeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Apeluję o to, żeby się nie śpieszyć z tą ustawą. Ja znam terminy związane również ewentualnie po podpisaniu tej ustawy z przekazaniem pieniędzy Rzeczpospolitej Polskiej z Komisji Europejskiej, ale apeluję o to, żeby dalej się pochylać po prostu nad przepisami ustawowymi dotyczącymi SAFE-u
— powiedział.
Tak, żeby one były przejrzyste, żeby były dobre dla polskiej armii i w ogóle dla Polski i żeby budziły coraz mniej wątpliwości albo w ogóle, żeby wszystkie wątpliwości zostały rozwiane
— wskazał.
Konferencja prasowa
Wcześniej głos podczas konferencji prasowej zabrali: szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki oraz prezydencki minister Marcin Przydacz.
Adrin Siwek/wPolityce.pl/PAP
