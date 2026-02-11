„Część środowiska rządowego, im dłużej trwała ta dyskusja, tym prędzej opuszczała Radę Bezpieczeństwa Narodowego a sprawa przecież dotyczyła kluczowych dla bezpieczeństwa państwa decyzji dotyczących miliardowych pożyczek i miliardowych ewentualnych zakupów zbrojeniowych i gdzie będą one realizowane” - mówił prezydencki minister Marcin Przydacz podczas konferencji prasowej po zakończeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Po 6 godzinach zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Spotkanie z udziałem premiera, ministrów i liderów ugrupowań sejmowych dotyczyło programu SAFE, Rady Pokoju oraz wyjaśnienia kwestii braku poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
O tym, jak przebiegały rozmowy opowiedzieli Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz i Sławomir Cenckiewicz.
CZYTAJ WIĘCEJ: Po 6 godzinach zakończyło się posiedzenie RBN. „Nie wybrzmiały wszystkie odpowiedzi, nie zostały rozwiane wszystkie wątpliwości”
Pytania nie były uchylane
Głos podczas konferencji prasowej zabrał prezydencki minister Marcin Przydacz.
Rzeczywiście długa, długa dyskusja, znacząco przekraczająca chyba oczekiwania także i wszystkich państwa, ale panu prezydentowi zależało na tym, aby rząd w wielu kwestiach rzeczywiście wyjaśnił i panu prezydentowi, jego współpracownikom, ale także i stronnictwom politycznym obecnym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego swoje stanowiska
— powiedział.
Nie były tutaj uchylane żadne pytania. Każdy z przedstawicieli stronnictw politycznych, ale także i każdy z uczestników Rady Bezpieczeństwa miał prawo skomentować, zadać pytanie, doprecyzować swoje stanowisko, więc to cieszy oczywiście
— wskazał.
Rządzący wychodzili
Warto jednak zauważyć, że około godz. 18 Pałac Prezydencki opuścił premier Donald Tusk.
Może mniej cieszy to, że część środowiska rządowego, im dłużej trwała ta dyskusja, tym prędzej opuszczała Radę Bezpieczeństwa Narodowego a sprawa przecież dotyczyła kluczowych dla bezpieczeństwa państwa decyzji dotyczących miliardowych pożyczek i miliardowych ewentualnych zakupów zbrojeniowych i gdzie będą one realizowane
— powiedział.
Dotyczy to także i stanu stosunków transatlantyckich, bo rozmawiając o Radzie Pokoju, musimy mieć przed oczami także i stan relacji polsko-amerykańskich. I wreszcie tak jak mówił minister Bogucki kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa obiegu informacji niejawnych
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE:
— Marzena Nykiel: Dlaczego trzeba prześwietlić Czarzastego? Bo „marszałek jest o jedno uderzenie serca od prezydentury”. Mocne pytania Nawrockiego na RBN
— Rzuciła się do obrony Czarzastego? Żukowska na RBN próbowała zakłócić wypowiedź prezydenta! Jak zareagował? „Pani poseł…”
— Prezydent Nawrocki o SAFE: Polacy nie otrzymali jeszcze pełnej informacji o tym programie. „Bezpieczeństwo nie znosi prowizorki”
— Paranoja! Spotkanie z Amerykanami w KPRP powodem do ataku na prezydenta. Prowodyrem dziennikarz TVN24. „Warto sprawdzać fakty”
Adrin Siwek/wPolityce.pl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752937-przydacz-o-rzadzie-opuszczali-rade-bezpieczenstwa-narodowego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.