Premier Donald Tusk podczas przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego zajmował się… jedzeniem ciastek i wypluwaniem kawałków.
Głównymi tematami zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego były: zakupy uzbrojenia w ramach pożyczki SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju i działania służb ws. wschodnich kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego.
Kamery uchwyciły zachowanie premiera Donalda Tuska podczas tego przemówienia.
Widać, jak premier je ciastko i… wypluwa jego kawałki.
