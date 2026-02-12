WIDEO

O co gra Czarzasty? Rokita: Jego celem jest ograniczenie wpływów Tuska. "To jest strategia inteligentna, cyniczna i pełna tupetu"

Celem Czarzastego jest ograniczenie wpływów Tuska i wejście w rolę Tuska, przynajmniej w odniesieniu do tych najbardziej radykalnych wyborców” - ocenił Jan Maria Rokita w felietonie opublikowanym na Kanale Zero.

Włodzimierz Czarzasty swoją pozycję marszałka Sejmu postanowił budować na ostrym sporze z prezydentem Karolem Nawrockim. Co w ten sposób chce osiągnąć? Mówił o tym w felietonie dla Kanału Zero Jan Maria Rokita.

Rozumiem, co Czarzasty chce osiągnąć w polskiej polityce. Jego celem jest ograniczenie wpływów Tuska i wejście w rolę Tuska, przynajmniej w odniesieniu do tych najbardziej radykalnych wyborców. To rozumiem. To jest strategia inteligentna, cyniczna i pełna tupetu. Zdaje się, że Tusk tego nie rozumie

— ocenił.

Jeśli zastanawiany się na tym, czy to w jakikolwiek sposób służy Polsce, to moja odpowiedź brzmi: nie, nie służy. Ale ja pamiętam, że Czarzasty wstąpił do Partii Komunistycznej w 1983 roku, dokładnie wtedy, gdy zabijany był Grzegorz Przemyk na komisariacie na Jezuickiej w Warszawie. Po takim polityku, który wtedy wstąpił do Partii Komunistycznej nie oczekuję szczególnego interesowania się polskimi interesami narodowymi. I tak rozumiem całą tę akcję Czarzastego, jako inteligentną, cyniczna, pełną tupetu i w gruncie rzeczy nieprzyjazną naszym narodowym interesom

— powiedział.

