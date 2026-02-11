Sejmowa komisja ds. służb specjalnych na kolejnym posiedzeniu zajmie się sprawą kontaktów marszałka Włodzimierza Czarzastego oraz jego dostępu do informacji niejawnych - powiedział PAP członek komisji Marek Biernacki (PSL-TD).
Biernacki powiedział PAP, że wniosek w tej sprawie wniósł reprezentujący od niedawna w komisji Prawo i Sprawiedliwość Zbigniew Hoffmann.
Z inicjatywy posła Hoffmanna postanowiliśmy, żeby właśnie na naszej komisji w sposób specjalny omówić sprawę kontaktów pana marszałka Czarzastego. Będziemy też na jego przykładzie omawiać sprawę, kiedy powinna obowiązywać ustawa o ochronie informacji niejawnych i składanie ankiet bezpieczeństwa, a kiedy wystarczy jedynie dopuszczenie zapisane w innych ustawach
— powiedział PAP członek komisji.
Trzeba rozpocząć taką debatę, bo jest to problem systemowy i jednolicie to wyjaśnić
— dodał.
Zaznaczył, że wszyscy posłowie uznali, że najlepszym miejscem do wyjaśnienia tych spraw jest komisja do spraw służb specjalnych.
Przebieg posiedzenia
Pytany o przebieg środowego posiedzenia wyjaśnił, że komisja zapoznała się z informacją działaniu w naszym kraju osłony antykorupcyjnej. O efektach działań, ich koordynacji i współpracy służb mówili posłom przedstawiciele ministra koordynatora służb specjalnych oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Został nam przedstawiony zarys całego systemu ochrony. Zwróciliśmy uwagę, że kilka podmiotów, które są spółkami strategicznymi też należałoby objąć taką tarczą antykorupcyjną. Przypominaliśmy też m.in. o osłonie inwestycji w portach
— podkreślił.
Oczywiście została też przedstawiona cała tarcza antykorupcyjna dotycząca armii, i tutaj były pełne, ciekawe informacje z SKW, ale były klauzulowane, więc nie mogę o tym mówić
— dodał poseł PSL-TD.
Sprawa szpiega w MON
Komisja zapoznała się też z informacją szefa SKW na temat zatrzymanego w MON pracownika cywilnego podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Białorusi.
Biernacki ocenił, że działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego były odpowiednie.
Należało go zatrzymać w tym momencie, w którym został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy jest bardzo bogaty, bardzo mocny
— podkreślił poseł.
Obserwacja i zatrzymanie to były działania całkowicie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, nie kadr resortu. Do działania kadrowych można mieć takie zastrzeżenia, że to właśnie kadry powinny go złapać, a w każdym razie zobaczyć coś niejasnego, ale kadrowi nie zobaczyli, to widziały tylko służby
— powiedział PAP poseł.
Na tamtym etapie to było dobre działanie polskich służb - SKW, a teraz postępowanie w imieniu prokuratury będzie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie z powodu, jakiś zastrzeżeń, bo takich nie ma, tylko dlatego, że SKW nie ma ustawowych uprawnień śledczych. Ma je ABW
— wyjaśnił.
Według niego dopiero po tym, jak śledztwo będzie się rozwijało można będzie ostatecznie powiedzieć, czy mężczyzna działał sam, czy w ramach jakiejś siatki.
Na obecnym etapie wygląda, że to jest osoba, która działa samodzielnie
— powiedział PAP Biernacki.
Zatrzymany przed tygodniem wieloletni cywilny pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał zarzut szpiegostwa i został aresztowany przez sąd na trzy miesiące.
Komisja ds. służb specjalnych
W siedmioosobowej sejmowej komisji ds. służb specjalnych oprócz Biernackiego i Hoffmanna zasiadają: przewodniczący Kazimierz Plocke (KO), dwaj wiceprzewodniczący Zbigniew Konwiński (KO) i Krzysztof Tuduj (Konfederacja) oraz członkowie Mirosław Suchoń (Polska 2050) i Dariusz Wieczorek (Lewica), który w zastąpił w komisji Czarzastego, gdy ten objął fotel marszałka Sejmu.
