Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które zwołał na dziś prezydent Karol Nawrocki, od dnia ogłoszenia budziło wielkie emocje. Wszystko za sprawą jednego z tematów, a mianowicie kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Rosjanką Swietłaną Czestnych. Emocje udzieliły się również politykom obecnym na posiedzeniu. Kiedy Nawrocki podczas części jawnej wyjaśniał, dlaczego chciał, aby na RBN stanęła sprawa Czarzastego, poseł Lewicy Anna Maria Żukowska nie wytrzymała i zaczęła pokrzykiwać. Reakcja prezydenta była bardzo wymowna.
Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego omawiane są trzy tematy: SAFE, Rada Pokoju oraz kontakty Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami. Wiele emocji wzbudziła zwłaszcza ta trzecia kwestia.
Dlaczego prezydent Karol Nawrocki uznał ten temat za ważny i dlaczego - wbrew temu, co próbował wcześniej sugerować na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk - nie można powiązań marszałka Czarzastego sprowadzać do „lubię/nie lubię”? Prezydent Karol Nawrocki dokładnie wyjaśnił to na posiedzeniu RBN.
„Keep calm, pani poseł”
Prezydent Polski, który tu z państwem jest dzisiaj obecny, od 2021 roku posiada aktualne zaświadczenie w zakresie ochrony informacji niejawnych organizacji traktatu północnoatlantyckiego Unii Europejskiej, europejskiej Agencji Kosmicznej. A stajemy w sytuacji gdy uznajemy, że nie ma problemu jak polski marszałek Sejmu, który może zostać prezydentem Polski, nie ma żadnego poświadczenia bezpieczeństwa, bo nie przystąpił do procedury
— zwrócił uwagę.
W tym momencie w tle rozległ się głos poseł Nowej Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która najwyraźniej poczuła się w obowiązku bronić swojego lidera. Nie wiadomo, co dokładnie powiedziała polityk, jednak zarejestrowano reakcję prezydenta.
Będzie czas, pani poseł. Spokojnie, keep calm, będzie czas
— powiedział Karol Nawrocki i przeszedł do dalszej części swojego wystąpienia.
Dlaczego marszałek Sejmu powinien mieć poświadczenie bezpieczeństwa?
Zanim rozpoczęła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, premier Donald Tusk i Rada Ministrów odbyli posiedzenie rządu w KPRM. Otwierając je, Tusk odniósł się właśnie do RBN i zapowiedzianych rozmów na temat kontaktów marszałka Włodzimierza Czarzastego. Swoje stanowisko Tusk wyraził w dość dziwny sposób…
Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie jest miejscem dyskutowania na temat tego, czy lubi się marszałka, czy nie i czy służby wiedzą coś na temat tego czy innego polityka
— powiedział.
Czy rzeczywiście sprawę, która dotyczy nawet nie jakiegoś tam „tego czy innego polityka”, tylko drugiej osoby w państwie, można sprowadzać do „lubienia” lub „nielubienia” marszałka Sejmu?
Prezydent Karol Nawrocki przypomniał podczas RBN, że zgodnie z art. 131 konstytucji marszałek Sejmu przejmuje obowiązki głowy państwa, gdy prezydent nie jest zdolny do sprawowania swojego urzędu i że z dokładnie taką sytuacją mieliśmy do czynienia po 10 kwietnia 2010 r.
To oznacza jedno: marszałek Sejmu nie jest wyłącznie funkcją polityczną. To jest funkcja ustrojowa, wpisana w ciągłość państwa. Wszystko, co jej dotyczy, dotyczy też państwa i jego bezpieczeństwa Możemy to określić brutalnie, prostym idiomem: marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta RP dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty
— podkreślił prezydent, zwracając uwagę, że on sam posiada poświadczenie bezpieczeństwa i przechodził procedurę weryfikacji kilkukrotnie, zarówno za pierwszych rządów premiera Donalda Tuska, później - za rządu Ewy Kopacz, a następnie - rządu Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.
CZYTAJ TAKŻE: O kontaktach Czarzastego z Rosjanami na RBN. Prezydent: „Sprawa rosyjskiego agenta Rubcowa powinna być dla nas ostrzeżeniem”
Przypomnijmy, że kiedy Karol Nawrocki w 2025 r. dopiero ubiegał się o urząd prezydenta, sprawa jego poświadczenia bezpieczeństwa była wielokrotnie podnoszona przez obecny rząd. Skąd zatem ta irytacja, gdy podobne pytania padają w odniesieniu do Włodzimierza Czarzastego, który - jako marszałek Sejmu - ma dość szczególną rolę?
X/wPolityce.pl/wPolsce24/Joanna Jaszczuk
