„Wydatkowanie środków z programu SAFE jest obwarowane bardzo konkretnymi kryteriami, które sprawiają, że pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście z punktu widzenia potrzeb dzisiaj wzmacniania naszego bezpieczeństwa, naszej armii my będziemy mogli te środki dobrze wykorzystać - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych.
Głównymi tematami zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego były: zakupy uzbrojenia w ramach pożyczki SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju i działania służb ws. wschodnich kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Bezpieczeństwo oczywiście nie znosi uproszczeń, dróg na skróty czy prowizorek. Dlatego dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest państwowym, wspólnotowym „sprawdzam” dla nas wszystkich. Sprawdzamy, czy program SAFE może służyć rzeczywistemu wzmocnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
— mówił podczas przemówienia prezydent Karol Nawrocki.
Mocne wystąpienie
Do sprawy programu SAFE odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych.
Bardzo mocne wystąpienie prezydenta. Bardzo mocne merytorycznie, nie tylko w warstwie retorycznej, ale przede wszystkim prezydent punkt po punkcie powiedział, rozkładając na czynniki pierwsze, agendę tego spotkania, na czym zamierza się skoncentrować, gdzie ma wątpliwości, jakie są powody, że akurat takie, a nie inne punkty umieścił w porządku obrad
— wskazał.
Poczynając od programu SAFE, rzeczywiście wskazał na to, że jest to z jednej strony możliwość pozyskania pewnych pieniędzy, konkretnie 44 miliardów euro dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, rozbudowy przemysłu obronnego, jednak te środki po pierwsze są środkami, które mają charakter długoterminowej pożyczki rozłożonej na 45 lat. A po drugie, że ich wydatkowanie jest obwarowane bardzo konkretnymi kryteriami, które sprawiają, że pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście z punktu widzenia potrzeb dzisiaj wzmacniania naszego bezpieczeństwa, naszej armii my będziemy mogli te środki dobrze wykorzystać
— zaznaczył.
Potrzeba bezpieczeństwa
Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę, że gdyby było tak, że „te środki można efektywnie wydać na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, a ta pożyczka jest dość tania, to warto się nad tym rzeczywiście pochylić i zastanowić”
Dzisiaj bezpieczeństwo jest jednym z naszych głównych wyzwań i przyszłe pokolenia rzeczywiście będą tę pożyczkę spłacać
— podkreślił.
Natomiast z drugiej strony my musimy zabezpieczyć też obecność tych pokoleń w ramach naszego państwa
— zaznaczył.
Wątpliwości
Polityk wskazał, że ma jednak wątpliwości co do innej sprawy.
W tych kryteriach zmuszają nas do tego, żeby wydawać środki na sprzęt, który w 60 proc. opiera się na komponentach wyprodukowanych w krajach Unii Europejskiej, OG lub Ukrainy
— wskazał.
I tu jest taki przykład bardzo wymowny, myślę przemawiający do świadomości wielu. Produkcja armatohaubic Krab w Stalowej Woli, polski produkt, ale produkt bazujący na podzespołach sprowadzanych w znacznej mierze spoza krajów Unii Europejskiej. Polacy po prostu składają ten produkt z różnych elementów. Wiadomo, że my wszystkiego nie jesteśmy w stanie wyprodukować do każdej produkcji każdego finalnego produktu przemysłu zbrojeniowego
— wyjaśnił.
I co? Według specjalistów nie będzie można z tych środków zakupić polskich armatohaubic, bo tam, jak policzymy, te podzespoły stanowią powyżej tych 60 proc.
— zauważył.
ZOBACZ CAŁY PROGRAM:
Adrian Siwek/wPolsce24
