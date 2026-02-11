„Za mną wizyta w prokuraturze. 12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym - zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem!” - napisał wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz w serwisie X.
Zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz został wezwany na 11 lutego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie w charakterze podejrzanego.
Chodzi o postępowanie w sprawie rzekomego fałszowania podpisów poparcia dla kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej (startowali z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy) przed wyborami samorządowymi w 2014 r.
Polityczna pałka
Adam Andruszkiewicz we wpisie w serwisie X przekazał, że stawił się w prokuraturze.
Za mną wizyta w prokuraturze. 12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym - zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem! Dziękuję tym, którzy od początku wierzyli w moją niewinność w tej sprawie
— wskazał.
Jednak na potrzeby polityczne uznano, że jakiś zarzut musi być - zarzucono mi zatem, że rzekomo „kazałem to zrobić”
— napisał.
Otóż nic nikomu nie kazałem, a ten zarzut to wyssana z palca bajeczka użyta dziś jako polityczna pałka. Obalę tę kłamliwą tezę podobnie jak tę, że niby osobiście fałszowałem podpisy
— zaznaczył.
Dziękuję wszystkim za wsparcie i działamy dalej na rzecz powrotu państwa prawa
— zakończył Adam Andruszkiewicz.
CZYTAJ TAKŻE:
— Adam Andruszkiewicz zabrał głos ws. wezwania do prokuratury. „To akt politycznej zemsty”; „Prawda zawsze w końcu zwycięża”
— TYLKO U NAS. Andruszkiewicz zapowiedział, że stawi się w prokuraturze. „Nagle wydarzył się jakiś cud”; „Nie będę nigdzie umykał”
— Polowanie na Andruszkiewicza. Prezydent Nawrocki o prokuraturze: „Atakuje człowieka, który od lat konsekwentnie działa na rzecz Polski”
Adrian Siwek/X/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752907-andruszkiewicz-stawil-sie-w-prokuraturze-polityczna-palka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.