Adam Andruszkiewicz stawił się w prokuraturze
Adam Andruszkiewicz stawił się w prokuraturze / autor: prezydent.pl

Za mną wizyta w prokuraturze. 12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym - zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem!” - napisał wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz w serwisie X.

Zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz został wezwany na 11 lutego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie w charakterze podejrzanego.

Chodzi o postępowanie w sprawie rzekomego fałszowania podpisów poparcia dla kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej (startowali z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy) przed wyborami samorządowymi w 2014 r.

Polityczna pałka

Adam Andruszkiewicz we wpisie w serwisie X przekazał, że stawił się w prokuraturze.

Za mną wizyta w prokuraturze. 12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym - zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem! Dziękuję tym, którzy od początku wierzyli w moją niewinność w tej sprawie

— wskazał.

Jednak na potrzeby polityczne uznano, że jakiś zarzut musi być - zarzucono mi zatem, że rzekomo „kazałem to zrobić”

— napisał.

Otóż nic nikomu nie kazałem, a ten zarzut to wyssana z palca bajeczka użyta dziś jako polityczna pałka. Obalę tę kłamliwą tezę podobnie jak tę, że niby osobiście fałszowałem podpisy

— zaznaczył.

Dziękuję wszystkim za wsparcie i działamy dalej na rzecz powrotu państwa prawa

— zakończył Adam Andruszkiewicz.

Adrian Siwek/X/PAP

