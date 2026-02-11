Paranoja! Spotkanie z Amerykanami w KPRP powodem do ataku na prezydenta. Prowodyrem dziennikarz TVN24. "Warto sprawdzać fakty"

W KPRP odbyło się dzisiaj spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Rogers, odpowiedzialną za dyplomację publiczną. W spotkaniu wziął również udział ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Należy podkreślić, że ambasador zawsze towarzyszy amerykańskiej delegacji. Co zaskakujące, spotkanie to, a w gruncie rzeczy sama obecność Rose’a w Pałacu Prezydenckim stała się przyczynkiem do… ataku na prezydenta Karola Nawrockiego.

Wszystko rozpoczęło się od wpisu dziennikarza TVN24 Artura Molędy.

Auto ambasadora Stanów Zjednoczonych właśnie wyjechało z Pałacu Prezydenckiego. Za 2 godziny ruszy RBN, wśród tematów - marszałek Czarzasty

— napisał Molęda, który w ogóle nie poinformował o tym, że w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z podsekretarz stanu w administracji USA.

Do ataku na prezydenta Nawrockiego od razu ruszył europoseł Robert Biedroń, który najwyraźniej nie ma zbyt wiele pracy w Parlamencie Europejskim. Zamieścił on wpis z tym samym zdjęciem, które opublikował Molęda.

Tom Rose przywiózł polecenia bezpośrednio do Pałacu Prezydenckiego. Gubernator Nawrocki już wie co ma robić

— napisał Biedroń.

Ale nie był to jedyny przedstawiciel Lewicy, który zaatakował prezydenta. Do Biedronia dołączyła również Magdalena Biejat.

Najpierw ambasador ustala, z którym konstytucyjnym organem Stany będą miały kontakty w Polsce, a teraz co? Pilnuje, żeby na RBN zabezpieczyć amerykańskie interesy? Mottem PiS-u i prezydenta powinno być: Na kolana i do Amerykana

— napisała.

Co ciekawe, Sarah B. Rogers spotkała się również z wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim, który jest z… Lewicy.

Warto sprawdzać podstawowe fakty…”

O tym, jakie spotkanie miało miejsce w Pałacu Prezydenckim poinformował rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. W swoim komunikacie odniósł się on również do wpisu Molędy.

W związku z wizytą w Polsce, dziś w Kancelarii Prezydenta RP doszło do spotkania podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z Sarah B. Rogers, podsekretarz stanu w administracji amerykańskiej, odpowiedzialną za dyplomację publiczną. W spotkaniu wziął także udział amerykański ambasador Tom Rose. Spotkanie dotyczyło współpracy przy realizacji projektów związanych z polityką pamięci, za które w Pałacu Prezydenckim odpowiada min. Agnieszka Jędrzak

— poinformował.

Polecam szczególnie red. Arturowi Molędzie, który szuka sensacji tam gdzie jej nie ma. A wystarczyło zapytać

— dodał.

Do sprawy odniósł się również szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Dziś w Polsce przebywa Podsekretarz Stanu ds. Dyplomacji Publicznej USA Sarah Rogers. Spotyka się z min. A. Jedrzak z KPRP, ale też przedstawicielami MSZ i Min. Cyfryzacji. Amerykańskiej delegacji towarzyszy zawsze ambasador.

Warto sprawdzać podstawowe fakty, zanim się zacznie snuć teorie i dezinformować. Na tym polega dziennikarstwo

— napisał Przydacz.

