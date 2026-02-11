Prezydent Karol Nawrocki wziął wczoraj udział w uroczystych obchodach 100-lecia nadania Gdyni praw miejskich. Jubileuszowa sesja odbyła się z tej okazji w Teatrze Muzycznym, przed którym czekało na prezydenta kilka starszych pań, które chciały wyrazić swoje niezadowolenie z faktu, że Nawrocki przyjechał do Gdyni. Co zrobił prezydent, gdy je zobaczył?
Uroczystości w Gdyni
Jubileuszowa sesja z okazji obchodów 100-lecia nadania Gdyni praw miejskich odbyła się w Teatrze Muzycznym. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Sesję poprowadzili przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Szemiot oraz prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
Prezydent w wystąpieniu podkreślił, że „wspaniała, piękna, rozwijająca się Gdynia ma 100 lat” i – jak zaznaczył – jest to miasto ważne dla państwa polskiego. Zwrócił uwagę, że w Stoczni Wojennej „odbywa się proces budowania odpowiedzialności za infrastrukturę bezpieczeństwa całego basenu Morza Bałtyckiego, które w krótkim czasie i dość nieoczekiwanie stało się wewnętrznym morzem Sojuszu Północnoatlantyckiego”.
Bez Stoczni Wojennej i bez Gdyni bezpieczeństwa w tym akwenie nie uda się zbudować
— ocenił Nawrocki. Przypomniał, że w Gdyni trwa budowa fregat wielozadaniowych „Miecznik”. Zwrócił również uwagę na Port Gdynia, który „rozwija się i każdego roku osiąga nowe rekordy przeładunkowe”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent: Rozwijająca się Gdynia ma 100 lat. Eugeniusz Kwiatkowski nie przejmował się tym, że niektórzy to miasto nazywali megalomanią
„Nie zmarźnijcie panie”
Przed teatrem na prezydenta czekało kilka kobiet, które na jego widok zaczęły krzyczeć: „Gdynia nie dla Batyra”. Co zrobił prezydent, gdy przybył na miejsce i je zobaczył?
Dzień dobry paniom. Nie zmarźnijcie. Nie zmarźnijcie panie
— powiedział prezydent, gdy podszedł bliżej grupki kobiet.
kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752891-klasa-oto-co-zrobil-prezydent-gdy-uslyszal-protestujacych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.