Na dzisiejszym posiedzeniu RBN PiS ma reprezentować poseł Andrzej Śliwka - ustalił „Super Express”. Z kolei według Wirtualnej Polski ze strony gabinetu Donalda Tuska pojawi się pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie nieobecny na posiedzeniu RBN ze względów zdrowotnych. Reprezentatem PiS-u na RBN będzie Andrzej Śliwka. „SE” podkreślił, że w kierownictwie PiS mówi się, iż wynika to po prostu ze względów merytorycznych. Śliwka ma byc jednych z najlepiej zorientowanych polityków w kwestii programu SAFE. Podczas posiedzenia będzie też inny polityk PiS - Mariusz Błaszczak - jako szef klubu parlamentarnego tej partii.
Reprezentanci pozostałych klubów i kół
KO podczas posiedzenia ma reprezentować szef klubu Zbigniew Konwiński. PSL będą reprezentować - poza wicepremierem, szefem MON i prezesem ugrupowania Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk. W posiedzeniu weźmie też udział szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz wraz z przewodniczącą ugrupowania Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.
Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik przekazał PAP, że w posiedzeniu RBN będzie uczestniczyć szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Na posiedzeniu pojawi się lider Partii Razem, poseł Adrian Zandberg.
Wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Michał Wawer powiedział PAP, że ugrupowanie reprezentować będzie lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Bartłomiej Pejo. Swoją obecność potwierdził także przewodniczący koła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
Posiedzenie RBN
Dziś o godz. 14 w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma omówić kwestie związane z realizacją Programu SAFE, zaproszeniem Polski do Rady Pokoju oraz wyjaśnieniem „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Na posiedzeniu RBN prezydent Karol Nawrocki chce omówić m.in. kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszeniem Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim zapowiedzianym tematem RBN ma być „wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP wskazywali tu na kontakt marszałka z Rosjanką Swietłaną Czestnych, któremu poświęcona była niedawna publikacja „Gazety Polskiej”.
W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego - organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa - wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.
Program SAFE
Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich UE; przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia – m.in. w postaci nisko oprocentowanych pożyczek – przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro, będąc tym samym największym beneficjentem tego programu pożyczkowego. Pod koniec stycznia polski wniosek o środki zaakceptowała Komisja Europejska.
Adam Stankiewicz/se.pl/wp.pl/PAP
