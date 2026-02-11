Rada Przyszłości Tuska to fasada i atrapa, za którą mają się schować jego ignorancja i brak kompetencji do rządzenia

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: PAP
Donald Tusk / autor: PAP

Polska jest 6. gospodarką UE (9. w Europie) i 5. pod względem liczby ludności w UE, ale pod względem innowacyjności i kreatywności poniżej 20. miejsca.

Premier Donald Tusk przymierza się chyba do opuszczenia Układu Słonecznego. To pewnie zmartwi Urszulę Zielińską, wiceminister klimatu i środowiska, która sensacyjnie doniosła, że Słońce jest polskie. Większości Polaków wyprawa obecnego premiera poza ten fragment wszechświata, w którym krąży Słońce (99,86 proc. masy tego układu) raczej by nie zmartwiła. Ale może on jednak nie polecieć. Odleciał natomiast ze swoim nowym projektem, czyli Radą Przyszłości.

Osiemnaście osób, które przyjęły zaproszenie do Rady Przyszłości najpewniej chciałoby coś dobrego dla Polski zrobić. Dziewiętnastego, ministra Andrzeja Domańskiego, ustanowionego…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych