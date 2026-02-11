Chociaż program SAFE budzi sporo wątpliwości, a rząd i resort obrony unika odpowiedzi na kluczowe pytania zadawane przez opozycję, to nie przeszkodziło to ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi w wychwalaniu tego programu na dzisiejszej konferencji prasowej. Szef MON ocenił też, że w przestrzeni publicznej da się zauważyć „próbę obrzydzenia” programu SAFE. Jego zdaniem taki atak przyniesie „gigantyczne, polityczne straty” tym, którzy się go dopuszczają.
Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek (chociaż nie wiadomo oficjalnie na jaki procent) na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Największym beneficjentem programu jest Polska, która wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro.
Kosiniak-Kamysz zachwala program SAFE
Na konferencji dotyczącej wdrożenia programu SAFE, szef MON zwrócił uwagę, że „nie jest to program tylko dla wojska”. Wicepremier podkreślił, że program jest tematem kluczowym, przełomowym, to sukces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
To jest program dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dla Straży Granicznej, czy dla Policji. To jest program dla infrastruktury, dla połączeń transgranicznych i dla mobilności militarnej, która bez dróg czy szlaków kolejowych nie może być realizowana
— wymieniał wicepremier.
Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że program SAFE jest pomysłem Polski, która w trakcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej „powiedziała wyraźnie: obronność, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu”.
Ocenił też, że w przestrzeni publicznej da się zauważyć „próbę obrzydzenia” programu SAFE. Jego zdaniem taki atak przyniesie „gigantyczne, polityczne straty” tym, którzy się go dopuszczają.
Fakty i dowody są po stronie naszej, po stronie tych, którzy wymyślili program SAFE, wynegocjowali 44 miliardy i będą to implementować w polskim przemyśle zbrojeniowym
— ocenił Kosiniak-Kamysz.
Szef MON podkreślił także, że program SAFE „nie blokuje wydatków budżetowych, czy innych funduszy na rzecz zakupów, które są już realizowane lub będą realizowane, bo są w programie modernizacji Sił Zbrojnych”.
Pytania bez odpowiedzi
O wątpliwościach związanych z programem SAFE pisała na naszym portalu redaktor naczelna wPolityce.pl Marzena Nykiel.
Wokół programu SAFE rodzi się więcej pytań niż odpowiedzi. Wciąż nie wiemy, jak wysokie jest oprocentowanie pożyczki, słyszymy o 3 czy 4 procentach. Nie wiemy, na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze, nie ma reakcji na pytania opozycji. Nie wiemy, z jakiego budżetu będą miały być spłacane
— czytamy.
Ponadto Nykiel zwróciła uwagę na spór między resortem finansów a obrony narodowej. MON ostrzega, że ”jeśli zostanie zmuszone do jednoczesnej spłaty zadłużenia FWSZ i pożyczki SAFE z własnego budżetu, po 31 grudnia 2028 roku nastąpi całkowite zatrzymanie procesu rozbudowy i wzmacniania zdolności obronnych państwa. Zaznacza stanowczo, że skumulowanie obsługi obu długów może „skonsumować” wszystkie środki przeznaczone na transformację Sił Zbrojnych RP”.
Redaktor zwraca uwagę, że program SAFE i ograniczenia, które zawarte są w umowie, mogą mieć na celu „rozluźnienie sojuszu z USA”.
Wytyczne zawarte w umowie każą sądzić, że cała operacja ograniczy zakupy w USA i Korei Południowej na rzecz zakupów w Niemczech czy Francji. Czy to realnie wzmocni nasze bezpieczeństwo? Być może byłaby na to szansa, gdyby zadbano o to już na etapie negocjacji. Ale chyba tylko nieświadomi lub bardzo naiwni mogą sądzić, że rząd Donalda Tuska będzie podejmować decyzje sprzeczne z oczekiwaniami Berlina czy Brukseli. Należy więc spodziewać się kolejnych prób rozluźniania sojuszu z USA na rzecz budowania niemieckiej koncepcji bezpieczeństwa
— pisze red. Nykiel.
