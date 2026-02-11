Włodzimierz Czarzasty i Swietłana Czestnych „nie utrzymywali i nie utrzymują żadnych kontaktów towarzyskich” - przekonuje Kancelaria Sejmu. Takiej odpowiedzi współpracownicy marszałka Czarzastego udzielili dziennikowi „Rzeczpospolita”. Reporter Telewizji wPolsce24 na wczorajszej konferencji prasowej pytał lidera Lewicy o jego kontakty z obywatelami Rosji. „Zostało stwierdzone, że nie ma w moich kontaktach niczego niestosownego” - odpowiedział marszałek, powołując się na stanowisko Jacka Dobrzyńskiego - rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Dziś pojawiają się jednak kolejne pytania, jak chociażby o to, czy Swietłana Czestnych powinna zostać objęta sankcjami.
Prezydent Karol Nawrocki chce poznać konkrety dotyczące tego, co służby wiedzą o Rosjance Swietłanie Czestnych i jej związkach z Czarzastym. Z tego właśnie powodu temat stanie dziś na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - wbrew niezadowoleniu koalicji rządzącej i nerwowym reakcjom samego marszałka Czarzastego.
Stanowisko Kancelarii Sejmu
Tym bardziej, że sprawą interesują się już nie tylko media, które prominentni politycy koalicji próbują dyskredytować, określając np. jako „pisowskie”.
Kilka nowych pytań stawia chociażby „Rzeczpospolita”. Między innymi o to, czy Czestnych powinna znaleźć się na liście sankcyjnej, jak również - czy jej relacji z marszałkiem powinny przyjrzeć się służby.
Pan Marszałek Włodzimierz Czarzasty z zawodu jest wydawcą. Osobę, o którą Pani pyta, poznał jako współautorkę książek wydawanych przez wydawnictwo Muza S.A., dotyczących historii Białowieży i Spały. W 2020 r. nabyła ona udziały w hotelu, którego współudziałowcem jest Muza S.A. Transakcja była jawna i została wykazana m.in. w księgach wieczystych. Nie utrzymywali i nie utrzymują żadnych kontaktów towarzyskich
— przekonuje Kancelaria Sejmu w oświadczeniu przekazanym „Rzeczpospolitej”.
Chodzi o spółkę PDK Hotele, która zarządza Hotelem Mościcki w Spale. Według akt KRS tej spółki Swietłana Czestnych zakupiła w niej udziały dopiero 30 listopada 2023 r. Wcześniej spółka, która zarządzała hotelem, nosiła nazwę PDK S.A. Została rozwiązana 29 października 2023 r. Tam udziałów Rosjanki nie znaleźliśmy, więc informacje o nabyciu spółki w 2020 r., jak wskazuje Kancelaria Sejmu, rodzą kolejne wątpliwości
— zwraca uwagę dziennik.
Jak broni się Czarzasty?
Sam marszałek Sejmu bronił się natomiast oświadczeniem Jacka Dobrzyńskiego, ale również - atakiem na prezydenta.
Na moją prośbę skierowaną do koordynatora służb specjalnych pan Jacek Dobrzyński rzecznik prasowy ministra stwierdził 4 lutego: „W związku z zapytaniami dziennikarzy informuję, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie”. Czyli zostało stwierdzone, że nie ma w moich kontaktach niczego niestosownego
— tak odpowiedział wczoraj na pytania reportera TV wPolsce24 Macieja Zemły.
Pytany, czy rozważa dymisję, odparł, że nie, ponieważ „nie ma podstaw”.
Nie będę podejmował decyzji w związku z tym, czy „Gazeta Polska” napisze taki artykuł albo inny artykuł. Pan premier Donald Tusk nie będzie rezygnował ze swojej funkcji w związku z tym, że spotkał się z takim czy innym politykiem, co też was bardzo boli. Nie będziemy reagowali na pisowską propagandę. Koniec sprawy
— przekonywał.
Dużą część „odpowiedzi” Czarzastego na pytania naszego dziennikarza stanowił jednak atak na prezydenta. Większość spraw, które marszałek wymienił, doskonale znamy z czasów kampanii wyborczej. Włodzimierz Czarzasty opowiadał więc o „Wielkim Bu” i Grand Hotelu. Pytał, czy prezydent Nawrocki był świadkiem „procederów prostytucji i sutenerstwa, o których pisały media”, czy też „brał w nich udział jako pośrednik”.
Co pan robił, panie prezydencie w 2018 roku w Moskwie? Był pan wówczas dyrektorem muzeum II wojny światowej. (…) Z kim się pan spotykał tak naprawdę i o czym rozmawiał i co załatwiał. Takie pytania zadam w związku z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, chociaż uważam, że nie powinny być takie pytania zadawane, gdyż Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie jest bazarem ani cyrkiem
— pytał Włodzimierz Czarzasty.
Czy to z tego powodu chce wracać do starych spraw z kampanii, opartych w znacznej mierze na insynuacjach?
CZYTAJ TAKŻE: Kolejne media pytają o powiązania Czarzastego. Czy Czestnych powinna być objęta sankcjami? Oto, jaką wiedzę chce uzyskać prezydent
wPolsce24/wPolityce.pl/Rz/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752880-jak-czarzasty-broni-sie-ws-czestnych-kancelaria-sejmu-reaguje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.