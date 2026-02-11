TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Wassermann bez ogródek o sytuacji Czarzastego: To się w głowie nie mieści. Myślałam, że się przesłyszałam!

Małgorzata Wassermann, poseł PiS, w programie "Rozmowa Wikły". Mówiła m.in. o sytuacji marszałka Włodzimierza Czarzastego / autor: Telewizja wPolsce24
Małgorzata Wassermann, poseł PiS, w programie "Rozmowa Wikły". Mówiła m.in. o sytuacji marszałka Włodzimierza Czarzastego / autor: Telewizja wPolsce24

To bardzo zły przykład dla oficerów i funkcjonariuszy, którzy muszą przechodzić weryfikację, podczas gdy druga osoba w państwie będzie ‘zamykała oczy i uszy’ na tajne informacje. Jak to usłyszałam, to myślałam, że się przesłyszałam” - tak zareagowała Małgorzata Wassermann na tłumaczenia Tomasza Siemoniaka, który opowiadał, że marszałek Włodzimierz Czarzasty wychodził z posiedzeń komisji ds. specjalnych, gdy omawiano tajne kwestie. Poseł PiS w programie wPolsce24 mówiła również o procesie ks. Michała Olszewskiego. „Zdarzają się sytuacje w sądzie, które nas zaskakują, mimo prób ‘ustawiania’ spraw przez panów z rządu” - stwierdziła. Do praworządności w Polsce poseł odniosła się również komentując odwołanie z kierowniczej funkcji sędziego Dariusza Łubowskiego. „Mówienie o sprawiedliwości jest

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

