Decyzją sędzi Beaty Najjar, która pełni obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, sędzia Dariusz Łubowski wczoraj został odwołany z funkcji kierownika sekcji do spraw międzynarodowych. Okazuje się jednak, że zanim pozbyto się niewygodnego dla władzy sędziego, do jego referatu zdążył wczoraj trafić wniosek neo- Prokuratury Krajowej o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Co teraz zrobi minister Żurek?
CZYTAJ TAKŻE: Sędzia Łubowski nagle usunięty z funkcji kierownika sekcji ds. międzynarodowych! Ma to związek z wnioskiem o ENA wobec Ziobry?
Sędzia Dariusz Łubowski mówiąc prawdę w KRS naraził się na szykany. Odwołano go z funkcji kierownika sekcji i koordynatora ds. obrotu międzynarodowego. Jego następcą został sędzia T. Grochowicz. Ptaszki ćwierkają, że jednocześnie do SO w Warszawie miał wpłynąć wniosek o wystawienie ENA przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Decyzje wydaje sędzia - emerytka, która funkcji prezesa pełnić nie może
— podkreśliła na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
„Co teraz - bezprawne odebranie sprawy? Nowe losowanie?”
Do sprawy odnieśli się też politycy PiS, powołując się na tekst portalu Niezalezna.pl, który potwierdził informację o trafieniu wspomnianej sprawy do referatu sędziego Łubowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Zamotali się neoprokuratorzy Żurka. Miała być skoordynowana akcja z ENA na Ziobrze, a wyszła kompromitacja. Czekali na odsunięcie sędziego Łubowskiego, lecz w przydziale nadal figurował. Co teraz - bezprawne odebranie sprawy? Nowe losowanie? Kolejna farsa „kryprodykatury”?
— zapytał na X Michał Woś, poseł PiS.
Żurkowcy w sądzie i prokuraturze pogubili się! Chcieli usunąć sędziego Łubowskiego ze spraw ENA, ale wniosek dotyczący min. Ziobry już do niego trafił. Co teraz? Wyślą Policję do jego gabinetu? Tak wygląda reżim represji Tuska
— stwierdził Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Żurek odwołał sędziego Dariusza Łubowskiego, bo nie chciał, by zajął się on wnioskiem prokuratury o wydanie za ministrem Ziobro Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ale odwołanie było tak pokraczne jak cała dotychczasowa działalność ministra Żurka i sędziemu… jednak przydzielono sprawę ENA do rozpatrzenia. No to się Tuskowi nie spodoba
— ocenił Marcin Warchoł, poseł PiS, zamieszczając także nagranie ze swojej wypowiedzi w tej sprawie na antenie Telewizji wPolsce24.
Kuriozalne tłumaczenia Żurka
Szef MS Waldemar Żurek, pytany o przyczyny odwołania Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji, stwierdził, że wynika ono „z problemów organizacyjnych”, a decyzja wiązała się z trudnościami funkcjonowania jednoosobowej sekcji, a nie z treścią orzeczeń sędziego.
Orzeczenia sędziego Łubowskiego
O orzeczeniach sędziego Dariusza Łubowskiego zrobiło się głośno na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W październiku ub.r. sędzia ten odmówił wydania władzom niemieckim obywatela Ukrainy Wołodymyra Żurawlowa, uchylił też wobec niego areszt. Mężczyzna był poszukiwany ENA jako podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream.
Z kolei w grudniu 2025 r. decyzją sędziego Łubowskiego sąd uchylił ENA wobec byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego wydany w ramach śledztwa dot. działalności Funduszu Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: Represje wobec sędziów! Szokująca relacja Dariusza Łubowskiego przed KRS. „To sytuacja, która może przypominać apartheid”
tkwl/X/niezalezna.pl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752877-sprawa-ena-dla-ziobry-trafila-do-sedziego-lubowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.