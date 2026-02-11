Swietłana Czestnych - Rosjanka, która przed dwoma laty nabyła udziały w spółce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, może trafić na listę sankcyjną. Pytania w tej sprawie stawia dziś dziennik „Rzeczpospolita”. Zdaniem gazety, ABW powinna wyjaśnić powiązania Czestnych z reżimem Putina.
Politycy koalicji 13 grudnia własną piersią bronią marszałka Włodzimierza Czarzastego, a lider Nowej Lewicy w rozmowie z dziennikarzem Telewizji wPolsce24 przekonuje, że nie rozważa dymisji, gdyż nie ma do tego podstaw, a poza tym nie będzie reagował na „pisowską propagandę”. Tymczasem o powiązania Swietłany Czestnych z reżimem Putina oraz znajomość Czarzastego i jego żony z Rosjanką pyta coraz więcej mediów.
Nie tylko dzieła sztuki
Swietłana Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu – w skrócie RAD. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, głównym udziałowcem RAD jest inna spółka z Petersburga – St. Petersburg CJSC Russian Jeweller (ma 59 proc.). „Według oficjalnej bazy SPARK Interfax należy ona do dwóch kobiet: Dinary Usejnowej i Marii Marakowskaj. Co ciekawe, na ich temat próżno szukać informacji
— opisuje gazeta.
Rosyjski Dom Aukcyjny w Petersburgu, w którym pracuje Czestnych, zajmuje się nie tylko dziełami sztuki, ale także sprzedażą majątku Federacji Rosyjskiej.
Wiele wskazuje na to, że także majątku FSB, służby, która stoi za akcjami sabotażowymi w Polsce i Europie
— czytamy w „Rz”.
Kontakty z rosyjską wspólniczką powiązaną ze środowiskiem Kremla – nawet jeśli są tylko biznesowe, a Włodzimierza Czarzastego nie ma już w zarządzie hotelowej spółki (biznesu dogląda jego żona) – wymagają prześwietlenia”
— podkreślono.
Jakie podmioty trafiają na listę sankcyjną?
Czy wspólniczka małżeństwa Czarzastych w hotelowym interesie w Spale, ze względu na swoje powiązania i prace dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego z Sankt Petersburga, powinna trafić na polską listę sankcji? To kluczowe pytanie, które dziś zadaje „Rzeczpospolita”
— pisze na portalu X Piotr Nisztor, dziennikarz Telewizji Republika. W ostatnim czasie Nisztor nagłaśniał sprawę poświadczenia bezpieczeństwa obecnego marszałka Sejmu, ale również - kontaktów Włodzimierza Czarzastego z Rosjanką Swietłaną Czestnych.
Ustawa sankcyjna (jej pełna nazwa: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz stanowiących ochronę bezpieczeństwa narodowego), wprowadzona przez polski rząd w kwietniu 2022 r. po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, umieszcza na niej osoby, które w różny sposób przyczyniają się do finansowania czy wspierania tej napastniczej, wywołanej przez Rosję, wojny
— przypomina „Rzeczpospolita”.
Sankcjami w Polsce zostały objęte zarówno spółki, jak i osoby prywatne, czerpiące korzyści biznesowe ze współpracy z reżimem Putina, ale również takie, które łamią lub omijają sankcje unijne nałożone na Federację Rosyjską.
Jakich wyjaśnień chce prezydent Nawrocki?
Dlaczego prezydent Karol Nawrocki uznał za konieczne poruszenie sprawy marszałka Czarzastego i jego kontaktów z Czestnych na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Jakie wyjaśnienia chciałby uzyskać od ministra-koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka?
„Rzeczpospolita” podaje, że chodzi o konkrety dotyczące tego, co służby wiedzą o Czestnych i jej związkach z Czarzastym. Jedno jest pewne - nie będzie „sądu” nad marszałkiem Sejmu.
Ale nie wystarczy nam zapewnienie, że marszałek ma „ochronę kontrwywiadowczą” – mówi nam źródło w Pałacu Prezydenckim
— czytamy.
Jak na razie marszałek Sejmu na wszelkie pytania dziennikarzy reagował złością czy prymitywnym „odbijaniem piłeczki” (widzieliśmy to chociażby wczoraj po tym, jak odpowiedział reporterowi Telewizji wPolsce24, gdy Maciej Zemła pytał o to, czy rozważa dymisję). Pytany o kontakty z Czestnych, wygłaszał całą „litanię” na temat prezydenta Nawrockiego, wizyty w Moskwie w 2018 r. czy „Wielkiego Bu”. Jak rozwinie się cała sytuacja?
