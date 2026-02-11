Prof. Karol Karski wystosował oświadczenie, w którym zaprzecza oskarżeniom ze strony Włodzimierza Czarzastego. Marszałek Sejmu przekonywał podczas konferencji prasowej, że polityk Prawa i Sprawiedliwości był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. „Nie ma powodu by swoje członkostwo w PZPR – i to już na studiach – Włodzimierz Czarzasty próbował rozmazywać przypisując je niezgodnie z prawdą także innym” – pisze Karski.
Czarzasty oskarżył Karola Karskiego o bycie członkiem PZPR podczas konferencji prasowej. Opowiadał na niej o działaniach „Fundacji Wielkiego Błękitu”, która - jak mówił - miała wspierać osoby niepełnosprawne, upowszechniając wśród nich wiedzę na temat: nurkowania, żeglowania i innych sportów wodnych, oraz wszelkiej aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
Niestety ta fundacja, poza tym, że się zarejestrowała, nie podjęła nigdy żadnej działalności, żadnej aktywności. Prezesem tej fundacji jest pan Marian Kubalica, którego nie widziałem od 8 lat, który rozumiem, że opowiada rzeczy, o których piszecie, w sprawie Rosji, czyli, jak go znałem na studiach, zmienił w tej sprawie poglądy
— powiedział Czarzasty.
Ale poglądy w różnych sprawach zmieniali także politycy
– dodał.
Pani Monika Pawłowska posłanka z Wiosny zmieniła poglądy, przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Pan Andrzej Kryże, pan Wojciech Jasiński, pan Karol Karski, pan Marcin Wolski, pan Stanisław Piotrowicz, pan Maciej Łopiński byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, są w PiS-ie
— dodał.
Oświadczenie Karola Karskiego
Do tych słów odniósł się prof. Karol Karski w oświadczeniu, do którego dotarł portal wPolityce.pl.
Ze zdumieniem przeczytałem, że Włodzimierz Czarzasty na wczorajszej konferencji w Sejmie stwierdził, iż byłem członkiem PZPR. Nie jest to prawdą. Tę nieprawdziwą informację prostowała już w styczniu 2011 r. „Gazeta Wyborcza”. Za takie stwierdzenie przepraszał mnie także publicznie na sesji Rady Miasta Białegostoku w marcu 2020 r. radny Koalicji Obywatelskiej Karol Masztalerz. Nie ma powodu by swoje członkostwo w PZPR – i to już na studiach – Włodzimierz Czarzasty próbował rozmazywać przypisując je niezgodnie z prawdą także innym. Niech się zmierzy z tym sam
– pisze prof. Karol Karski.
