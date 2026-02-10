Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes przygotowanego dla Telewizji wPolsce24, ponad połowa Polaków jest niezadowolona z działań rządu Donalda Tuska.
Z sondażu przeprowadzonego przez Social Changes dla wPolsce24 wynika, że „zdecydowanie zadowolonych” z działań rządu Donalda Tuska jest zaledwie 4,9 proc. badanych.
„Raczej zadowolonych” jest 29,9 procent badanych. Łącznie daje to zaledwie 34,8 procent zadowolonych.
Polacy są niezadowoleni
Wyniki jasno pokazują, że w Polsce przeważają ci, których opinia jest negatywna.
Zdecydowanie niezadowolonych jest 29,3 proc. badanych, natomiast „raczej niezadowolonych jest 27,2 proc. badanych. Łącznie daje to aż 56,5 proc. niezadowolonych
8,7 badanych nie miało zdania w tej sprawie.
Sondaż
Sondaż zrealizowano za pomocą wywiadów na próbie 1000 osób w okresie styczeń-luty 2026.
