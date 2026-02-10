NASZ SONDAŻ

NASZ SONDAŻ. Miażdżący sondaż dla rządu Donalda Tuska! 56,5 proc. Polaków jest niezadowolonych z działań koalicji 13 grudnia

  • Polityka
  • opublikowano:
Polacy są niezadowoleni z rządu Donalda Tuska / autor: PAP/Albert Zawada / wPolsce24
Polacy są niezadowoleni z rządu Donalda Tuska / autor: PAP/Albert Zawada / wPolsce24

Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes przygotowanego dla Telewizji wPolsce24, ponad połowa Polaków jest niezadowolona z działań rządu Donalda Tuska.

Z sondażu przeprowadzonego przez Social Changes dla wPolsce24 wynika, że „zdecydowanie zadowolonych” z działań rządu Donalda Tuska jest zaledwie 4,9 proc. badanych.

Raczej zadowolonych” jest 29,9 procent badanych. Łącznie daje to zaledwie 34,8 procent zadowolonych.

Polacy są niezadowoleni

Wyniki jasno pokazują, że w Polsce przeważają ci, których opinia jest negatywna.

Zdecydowanie niezadowolonych jest 29,3 proc. badanych, natomiast „raczej niezadowolonych jest 27,2 proc. badanych. Łącznie daje to aż 56,5 proc. niezadowolonych

8,7 badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Sondaż

Sondaż zrealizowano za pomocą wywiadów na próbie 1000 osób w okresie styczeń-luty 2026.

Wyniki sondażu / autor: wPolsce24
Wyniki sondażu / autor: wPolsce24

CZYTAJ TAKŻE:

SONDAŻ. Wspólna koalicja prawicy? Tego chcą wyborcy! Większość zwolenników PiS, Konfederacji oraz partii Brauna popiera współpracę

SONDAŻ. Tak wyglądałby Sejm! Nowe badanie Social Changes. Kto liderem poparcia? Wiemy, ile partii przekroczyłoby próg

SONDAŻ. Europejscy sąsiedzi czy Stany Zjednoczone? Na czyją pomoc liczą Polacy w razie zagrożenia? Ciekawe wyniki!

Adrian Siwek/wPolsce24

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych