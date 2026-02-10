Prok. Tomasz Janeczek podjął decyzję ws. żołnierza, który postrzelił migranta nielegalnie przedostającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastępca Prokuratora Generalnego ds. wojskowych polecił cofnięcie wniosku skierowanego przez Prokuraturę Waldemara Żurka. - Nie dopatrzyłem się w jego zachowaniu znamion zarzuconego mu przestępstwa, (…) ani żadnego innego - oświadczył prok. Janeczek, cytowany przez stowarzyszenie „Ad Vocem”.
Imigranci nie zatrzymali się mimo wezwań żołnierzy
Do zdarzenia doszło 2 listopada 2023 roku w rejonie wsi Topiło, na terenie Puszczy Białowieskiej, niedaleko granicy z Białorusią. Grupa migrantów nie podporządkowała się rozkazowi żołnierza Wojska Polskiego i zaczęła uciekać. Podczas pościgu wojskowy przewrócił się, a jego broń przypadkowo wystrzeliła, nieszczęśliwie raniąc Syryjczyka. Jak opisywał pod koniec stycznia Onet, żołnierzowi postawiono zarzuty karne. Dodatkowo nielegalny imigrant domaga się od niego zadośćuczynienia.
Biegli sądowi potwierdzili później, że używana broń miała wady konstrukcyjne i nie była odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem w takich warunkach.
Błaszczak: Akt zdrady państwa Tuska wobec ludzi w mundurach
O zarzutach wobec polskiego żołnierza zdecydowanie wypowiedział się również były szef MON, Mariusz Błaszczak.
Sprawa żołnierza, który otrzymał zarzuty za obronę granicy opisana dziś przez Onet, to skandal państwowy i akt zdrady państwa Tuska wobec ludzi w mundurach.
- komentował poseł PiS.
Żołnierz Wojska Polskiego, działający na rozkaz, w trakcie pościgu za grupą nielegalnych migrantów, przy realnym zagrożeniu, nie popełnił żadnego przestępstwa. Tak wynika z opinii biegłych, dokumentów, nagrań i relacji świadków. A mimo to upolityczniona prokuratura nielegalnie przejęta przez Tuska stawia mu zarzuty karne.
— były szef MON nie krył oburzenia
Reakcja prok. Janeczka
Po publikacji w Onecie sprawą zajął się prok. Janeczek.
Informuję, iż wszystkie podniesione w publikacji zarzuty w stosunku do wojskowych prokuratorów zostaną przeze mnie wyjaśnione
— zapowiedział.
Dziś w mediach społecznościowych stowarzyszenie prokuratorów „Ad Vocem” przytoczyło jego oświadczenie w tej sprawie, w którym z-ca Prokuratora Generalnego informuje o wynikach swojego badania sprawy.
W związku z publikacją portalu Onet z dnia 30 stycznia 2026 r. pt. „Żołnierz postrzelił nielegalnego migranta na granicy. Oczekiwał wsparcia. Dostał zarzuty karne.” informuję, iż przeprowadziłem badania aktowe opisywanej sprawy, prowadzonej przez Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Badanie zgromadzonych dowodów skutkowało wydaniem polecenia cofnięcia skierowanego do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko żołnierzowi Wojska Polskiego (…)
— oświadczył prokurator.
Nie dopatrzyłem się w jego zachowaniu znamion zarzuconego mu przestępstwa z art. 354 paragraf 1 k.k., ani żadnego innego.
— podkreślił prokurator.
Mec. Lewandowski nie ma wątpliwości
Do finału sprawy odniósł się również mec. Bartosz Lewandowski, który jednoznacznie stwierdził we wpisie na platformie X:
Postępowanie powinno zostać zatem umorzone
— stwierdził.
