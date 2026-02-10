Czarzasty w latach 80. był zapraszany m.in. do Moskwy i Budapesztu. "Konferencja Komsomołu" i "spotkanie I sekretarzy"

Po sieci krążą archiwalne dokumenty, z których wynika, że obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty co najmniej czterokrotnie ubiegał się o wyjazdy do krajów pod komunistycznym butem, na zaproszenie tamtejszych uczelni. Z dokumentów, które opublikował na swoim profilu na portalu X internauta John Bingham wynika, że w latach 80. Czarzasty zaproszony był m.in. na spotkania I sekretarzy organizacji studenckich w Pradze i Budapeszcie. Składał wnioski o wydanie paszportu także na zaproszenie Wyższej Szkoły Komsomołu w Moskwie czy Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa

Jeszcze do niedawna Włodzimierz Czarzasty niejednokrotnie sam o sobie mówił, że był komunistą, lecz po tym, jak został marszałkiem Sejmu stale się tego wypiera i twierdzi, że w partii nie pełnił żadnej ważnej roli.

Polityczne „CV” Czarzastego

Tymczasem użytkownik portalu X o nicku John Bingham dotarł do kilku dokumentów z lat 80., przygotowanych przez Biuro Paszportowe MSW.

Z tych dokumentów wynika, że Włodzimierz Czarzasty jako student kilkakrotnie ubiegał się o wydanie paszportu. Jeździł m.in. do Pragi, Budapesztu i Moskwy.

Jak pisze Bingham, powołując się na wnioski obecnego marszałka, w 1983 r. Czarzasty jechał na spotkanie I sekretarzy organizacji studenckich, w 1984 r. był zaproszony przez Wyższą Szkołę Komsomołu w Moskwie, podobnie dwa lata później. W 1984 r. ubiegał się o wyjazd na konferencję Komsomołu na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa.

Do wpisu odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.

Nic dziwnego, że człowiek z tak bogatym „doświadczeniem” został Marszałkiem Sejmu w koalicji Donalda Tuska

— skomentował.

