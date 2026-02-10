Po sieci krążą archiwalne dokumenty, z których wynika, że obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty co najmniej czterokrotnie ubiegał się o wyjazdy do krajów pod komunistycznym butem, na zaproszenie tamtejszych uczelni. Z dokumentów, które opublikował na swoim profilu na portalu X internauta John Bingham wynika, że w latach 80. Czarzasty zaproszony był m.in. na spotkania I sekretarzy organizacji studenckich w Pradze i Budapeszcie. Składał wnioski o wydanie paszportu także na zaproszenie Wyższej Szkoły Komsomołu w Moskwie czy Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa
Jeszcze do niedawna Włodzimierz Czarzasty niejednokrotnie sam o sobie mówił, że był komunistą, lecz po tym, jak został marszałkiem Sejmu stale się tego wypiera i twierdzi, że w partii nie pełnił żadnej ważnej roli.
CZYTAJ TAKŻE: A przecież to nie 1 kwietnia! Czarzasty: Nie jestem komunistą i nigdy nim nie byłem. „Oni nie uznają własności prywatnej”
Polityczne „CV” Czarzastego
Tymczasem użytkownik portalu X o nicku John Bingham dotarł do kilku dokumentów z lat 80., przygotowanych przez Biuro Paszportowe MSW.
Z tych dokumentów wynika, że Włodzimierz Czarzasty jako student kilkakrotnie ubiegał się o wydanie paszportu. Jeździł m.in. do Pragi, Budapesztu i Moskwy.
Jak pisze Bingham, powołując się na wnioski obecnego marszałka, w 1983 r. Czarzasty jechał na spotkanie I sekretarzy organizacji studenckich, w 1984 r. był zaproszony przez Wyższą Szkołę Komsomołu w Moskwie, podobnie dwa lata później. W 1984 r. ubiegał się o wyjazd na konferencję Komsomołu na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa.
Do wpisu odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.
Nic dziwnego, że człowiek z tak bogatym „doświadczeniem” został Marszałkiem Sejmu w koalicji Donalda Tuska
— skomentował.
CZYTAJ TAKŻE:
— „Precz z komuną!”. Potężna awantura w Sejmie. Morawiecki do Czarzastego: Armia Czerwona dała wam władzę. Nam - zniewolenie”
— Marzena Nykiel: Nie przeszedł weryfikacji ABW, ma dostęp do tajnych informacji. Komu i do czego potrzebny jest Czarzasty w roli marszałka Sejmu?
X/red
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752840-czarzasty-w-latach-80-byl-zapraszany-na-konferencje-komsomolu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.