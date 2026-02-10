Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek naruszył ustawową procedurę powoływania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na sprawę zareagowała pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska. „Stanowi kolejne niedopuszczalne działanie Ministra Sprawiedliwości, który nieustannie podejmuje działania wymierzone w Sąd Najwyższy, kwestionuje status legalnie powołanych sędziów tego Sądu, podważa konstytucyjną zasadę niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów, a także podejmuje próby zastraszania sędziów karami finansowymi” - wskazała.
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała oświadczenie, w którym odniosła się do sprawy naruszenia przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka ustawowej procedury powoływania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Działania Ministra Sprawiedliwości podjęte w ramach procedury powoływania nowych członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury budzą kategoryczny sprzeciw oraz wymagają jednoznacznej reakcji. Proces ten został bowiem przeprowadzony z rażącym naruszeniem przepisów ustawowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do zwrócenia się do wskazanych w ustawie organów o przedstawienie kandydatów na członków Rady Programowej KSSiP, w tym do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Krajowej Rady Sądownictwa. Przepis ten nie przewiduje żadnych wyjątków ani swobody decyzyjnej pozwalającej na pominięcie któregokolwiek z ustawowo uprawnionych podmiotów
— zaznaczyła.
W toku przedmiotowej procedury Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska wskazała jako swojego przedstawiciela Sędziego Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Pawła Czubika. Minister Sprawiedliwości w swoim zarządzeniu z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie uwzględnił członka wskazanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zaniechanie Ministra Sprawiedliwości stanowi naruszenie obowiązku ustawowego. Ponadto w wydanym zarządzeniu nie został uwzględniony członek Rady Programowej wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa, pomimo że organ ten również posiada ustawowe uprawnienie do uczestniczenia w procedurze powołania
— podkreśliła.
Powyższe działania oznaczają, że procedura została przeprowadzona z pominięciem dwóch ustawowo uprawnionych organów, co stanowi rażące naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz prowadzi do przeprowadzenia procedury z naruszeniem ustawowo określonego trybu
— oceniła prezes Manowska.
Opisane powyżej naruszenia podważają legalność powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w tym składzie oraz rodzą poważne wątpliwości w zakresie skuteczności prawnej wydanego zarządzenia. Pominięcie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w procedurze powoływania członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury stanowi kolejne niedopuszczalne działanie Ministra Sprawiedliwości, który nieustannie podejmuje działania wymierzone w Sąd Najwyższy, kwestionuje status legalnie powołanych sędziów tego Sądu, podważa konstytucyjną zasadę niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów, a także podejmuje próby zastraszania sędziów karami finansowymi
— podsumowała.
Decyzja Żurka
Chociaż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury minister sprawiedliwości „jest zobowiązany do zwrócenia się do wskazanych w ustawie organów o przedstawienie kandydatów na członków Rady Programowej KSSiP, w tym do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Krajowej Rady Sądownictwa”, to Waldemar Żurek podjął inną decyzję.
W zarządzeniu wydanym 3 lutego 2026 roku nie uwzględnił przedstawiciela wskazanego przez I Prezes SN Małgorzatę Manowską, czyli sędziego SN prof. dr. hab. Pawła Czubika.
Co więcej, minister nie uwzględnił też kandydata wskazanego przez KRS.
