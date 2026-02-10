Nowy impuls dla portu w Małaszewiczach, zwanego „Bramą do Europy” lub „Nową Gdynią”. Inwestycja jest opóźniona o 2 lata. Powodem, jak stwierdził senator PiS Grzegorz Bierecki, jest efektem opieszałości działań obecnego rządu. - Zdezaktualizowały się przepisy w części dotyczącej finansowania tego projektu - podkreślił senator. Co więcej, w styczniu rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę o finansowaniu dla tego obszaru Małaszewicz w wysokości 116 milionów 800 000 zł. Dotychczasowa ustawa zakłada inwestycje 3,5 miliarda złotych i poważną rozbudowę. - Naszym obowiązkiem jest aktualizacja tej ustawy - stwierdził Bierecki. Jej nowy projekt trafił właśnie do Kancelarii Sejmu
Opóźniona inwestycja i zarzuty wobec rządu
Podczas konferencji prasowej parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości senator Grzegorz Bierecki podkreślił, że projekt rozbudowy portu logistycznego w Małaszewiczach został zahamowany po zmianie władzy.
Zdezaktualizowały się przepisy w części dotyczącej finansowania tego projektu. Zdezaktualizowały się właściwie celowo
— zaznaczył Bierecki.
Jak dodał, zamiast realizować zapisy ustawy przewidującej wielomiliardową inwestycję, rząd przyjął rozwiązanie znacznie ograniczające skalę przedsięwzięcia.
Dostaliśmy informację, że w styczniu rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę o finansowaniu dla obszaru Małaszewicz w wysokości 116 milionów 800 tysięcy złotych, zamiast realizować ustawę, która zakłada inwestycje 3,5 miliarda złotych i poważną rozbudowę
— powiedział senator.
„Nowa Gdynia” na wschodniej granicy UE
Inwestycja miała w ciągu sześciu lat kosztować 3,5 miliarda złotych i doprowadzić do czterokrotnego zwiększenia możliwości przeładunkowych suchego portu.
Nazywana w opóźnionym projekcie port w Małaszewiczach „Nową Gdynią” to kluczowy punkt na styku torów szerokotorowych i europejskich. W szczytowych okresach nawet 90 proc. lądowego transportu towarowego z Chin do Europy przechodziło właśnie przez ten obszar.
Inicjatywa legislacyjna PiS
Senator Bierecki zapowiedział złożenie poprawek do obowiązującej ustawy, które mają odblokować środki jeszcze w tym roku.
Naszym obowiązkiem jako parlamentarzystów jest dokonanie aktualizacji tej wciąż obowiązującej ustawy. Stąd inicjatywa panów posłów, aby uruchomić środki na finansowanie rozbudowy portu logistycznego w Małaszewiczach jeszcze w tym roku – o 229 milionów 677 tysięcy złotych. W przyszłym roku już 989 milionów i w kolejnych latach dalsze finansowanie zgodnie z przyjętą ustawą
— wyliczał senator Bierecki
Chcemy nadrobić ten stracony czas – mówił senator. Te środki mają pochodzić w całości z rezerwy będącej w dyspozycji premiera. Pieniądze w budżecie są, musi być tylko wola.
— zaznaczył.
Środki mają trafić do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w formie skarbowych papierów wartościowych i zostać przeznaczone na podwyższenie kapitału spółki, co umożliwi realizację inwestycji przez Cargotor sp. z o.o.
Strategiczna inwestycja dla Polski i regionu
Jak podkreślają autorzy projektu, rozbudowa Małaszewicz to nie tylko korzyść dla Lubelszczyzny czy Polski Wschodniej.
Eksperci szacują, że w ciągu dekady nowoczesny hub logistyczny mógłby w ciągu pierwszych dziesięciu lat działania mógłby przynieść budżetowi państwa około 50 miliardów złotych z tytułu cła i podatku VAT. Inwestycja zakłada m.in. zdecydowane zwiększenie przepustowości, cyfryzację procesów, skrócenie odpraw celnych oraz stworzenie nowych miejsc pracy.
Projekt ustawy trafił już do Kancelarii Sejmu. Ma on być odpowiedzią na wieloletnie przestoje i ryzyko utraty konkurencyjności polskiego korytarza transportowego na rzecz alternatywnych tras w innych krajach.
TYLKO U NAS. Senator Bierecki walczy o Małaszewicze! Złoży projekt ustawy. To miliardy dla Polski! „Nowa Gdynia”
PiS walczy o budowę parku logistycznego w Małaszewiczach. Bierecki: To największa, najważniejsza inwestycja, na terenie woj. lubelskiego
Sławomir Cedzyński/wPolsce24, X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752835-jest-nowy-projekt-ustawy-o-porcie-w-malaszewiczach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.