Żałuję, ale niestety decyzja Władysława Kosiniaka-Kamysza jest taka, żeby to utajnić. Jest tak dlatego, że gdyby się to odtajniło, gdyby ta lista była jawna, to moglibyśmy zacząć dyskutować, jaka jest gradacja, jakie podmioty zostały wybrane. Na tej liście są również projekty tak zwane refinansowane, czyli te projekty, które już zostały opłacone z kasy polskiego podatnika i polski rząd ma w planach zrefinansować to ze środków tych pożyczonych instrumentu SAFE. Co to znaczy? My doskonale wiemy, że dany towar, dany sprzęt został kupiony i teraz Komisja Europejska i rząd chcą utajnić, co będzie refinansowane. Przecież to jest absurdalne” - powiedział o programie SAFE na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Śliwka.

