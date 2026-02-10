Koalicja 13 grudnia, która próbowała udawać przeciwników unijnej umowy z Mercosur, teraz próbuje mydlić oczy Polaków przekonywać, że interesy rolników mogą zostać „zabezpieczone”. „Dzięki przegłosowanej klauzuli ochronnej rolnicy będą mieli konkretne zabezpieczenie” - powiedział PAP europoseł PSL Krzysztof Hetman. „Będziemy patrzeć Komisji na ręce - zapewniał Andrzej Halicki z KO. Przeciwko temu „rozwiązaniu” głosowali europosłowie PiS. „Akceptacja tych rozwiązań będzie potem wymówką dla części europosłów, aby poprzeć finalny kształt umowy UE-Mercosur” - przestrzegł Piotr Müller.
Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu poparł klauzulę ochronną dla produktów rolnych w ramach umowy handlowej UE–Mercosur.
Biurokratyczna zasłona dymna
Temu pozornemu rozwiązaniu sprzeciwiło się Prawo i Sprawiedliwość.
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim zagłosowała przeciwko wadliwemu mechanizmowi ochronnemu w umowie UE–MERCOSUR. Proponowane rozwiązania to jedynie biurokratyczna zasłona dymna, a nie realna tarcza. Akceptacja tych rozwiązań będzie potem wymówką dla części europosłów, aby poprzeć finalny kształt umowy UE-Mercosur
— wskazał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Dlaczego ten mechanizm jest nieakceptowalny?
Brak równych standardów - produkty z Ameryki Płd. nie muszą spełniać tych samych rygorystycznych norm (środowiskowych i sanitarnych), które narzuca się naszym rolnikom. To nieuczciwa konkurencja!
Brak automatyzmu - klauzule ochronne nie zadziałają same. Zamiast natychmiastowej reakcji, mamy uznaniowość Komisji Europejskiej i przewlekłe dochodzenia.
Biurokracja zamiast działania - gdy polski rynek będzie zalewany tanią żywnością, Bruksela będzie „analizować sytuację”, zamiast działać
— wymieniał.
Co więcej - umowa z krajami Mercosur działa obecnie tymczasowo, co samo w sobie jest już naruszeniem traktatów unijnych. Parlament Europejski powinien niezwłocznie przegłosować odrzucenie tej umowy, a TSUE szybko rozstrzygnąć spór w tej sprawie, który został mu przekazany
— zauważył.
Nie ma zgody na poświęcanie polskiego rolnictwa pod dyktando Brukseli. Ochrona bezpieczeństwa żywnościowego Polski wymaga twardych i skutecznych rozwiązań, a nie spóźnionych półśrodków!
— podsumował europoseł PiS.
Zaklęcia Halickiego
Koalicja 13 grudnia, która niewiele zrobiła, aby zapobiec szkodliwej dla Polski umowie, teraz próbuje robić dobrą minę do złej gry.
Krzysztof Hetman przekonywał w rozmowie z PAP, że przyjęcie rozporządzenia o klauzuli ochronnej ma olbrzymie znaczenie dla rolników.
Polscy, europejscy rolnicy będą mieli ochronę, jeśli Komisja Europejska zdecyduje się na tymczasowe stosowanie umowy. Bez tych klauzul ochronnych byliby jej całkowicie pozbawieni
— podkreślił europoseł.
Przyjęte dzisiaj rozporządzenie to konkretne zabezpieczenie wpisane wprost w prawo europejskie: procedury, liczby i zasady ochrony polskich producentów
— komentował natomiast Andrzej Halicki.
Według niego Komisja Europejska dzięki nim nie będzie mogła nadużywać umowy handlowej UE z Mercosurem.
Będziemy patrzeć KE na ręce
— dodał.
PSL próbuje uspokajać
Parlament Europejski wcześniej skierował umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości UE, co spowodowało zablokowanie procesu ratyfikacyjnego porozumienia w izbie. Komisja Europejska może jednak zdecydować o funkcjonowaniu umowy tymczasowo, gdy tylko jedno z państw Mercosuru - Argentyna, Brazylia, Paragwaj lub Urugwaj - ją ratyfikuje.
Jak zapewniał polityk PSL Krzysztof Hetman, klauzula będzie uruchamiana, jeśli ceny danego produktu w UE wskutek importu z Mercosuru spadną o 5 proc.
Jej uruchomienie będzie oznaczać podniesienie ceł na ten produkt lub nawet zakaz wwozu takiego produktu na teren Unii
— zaznaczył.
Hetman zapowiedział także zabiegi o to, by przewidziany w kolejnym unijnym budżecie na lata 2028-2034 fundusz na rekompensaty dla rolników został przekierowany wyłącznie na pokrywanie strat poniesionych wskutek napływu produktów z Mercosuru. Chodzi o tzw. rezerwę kryzysową w wysokości 6,3 mld euro, która ma stać się częścią wspólnej polityki rolnej w przyszłym budżecie UE.
Parlament Europejski będzie pracował nad całym budżetem, nad poszczególnymi jego elementami. Będzie więc mógł do tego budżetu wprowadzać swoje propozycje
— powiedział Hetman.
