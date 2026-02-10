Siłowo przejęta przez rząd Donalda Tuska Prokuratura Krajowa informuje, że prokurator wystąpił dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Przed chwilą posłowie koalicji rządzącej przeforsowali na sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych naganę dla posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy korzystają z azylu politycznego na Węgrzech.
Wniosek ws. ENA złożył prokurator z Zespołu Śledczego nr 2. W uzasadnieniu wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
Azyl na Węgrzech
Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie na Węgrzech. Zbigniew Ziobro wskazuje, że są poważne obawy co do jego szans na uczciwy proces w Polsce. Budapeszt udzielił politykowi opozycji azylu.
Posłowie koalicji rządzącej z Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przeforsowali przed chwilą naganę dla posłów PiS: Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Wniosek złożył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Obaj parlamentarzyści opozycji korzystają z azylu politycznego, obawiając się, że nie mogą w Polsce liczyć na uczciwy proces. Zbigniew Ziobro walczy ponadto z chorobą nowotworową.
Komunikat neo-PK
Rzecznik PK Przemysław Nowak zaznaczył, że „w razie podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania.
W niniejszej sprawie podejrzenie takie zachodzi, w związku z czym spełniona jest podstawowa przesłanka wydania ENA. Jednocześnie nie występują żadne przesłanki negatywne
— wskazał.
W toku postępowania ustalono, iż podejrzany Zbigniew Ziobro, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unie Europejskiej. Jego adres pobytu jest nieznany. W dniu 6 lutego 2026 r. prokurator wszczął poszukiwania podejrzanego listem gończym
— czytamy.
Liczne wątpliwości obrońców Ziobry
Niemal od początku działania upolitycznionej prokuratury i obecnych władz wobec Zbigniewa Ziobry budzi liczne wątpliwości chociażby u obrońców byłego ministra.
Jeden z pełnomocników Zbigniewa Ziobry, mec. Adam Gomoła, skierował wczoraj do sądu wnioski o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o trzymiesięcznym areszcie byłego ministra sprawiedliwości oraz o wstrzymanie jego wykonania. Adwokat wskazał przy tym, że niezależnie od zasadności, decyzja na obecnym etapie jest po prostu niewykonalna, a sytuacja wygląda podobnie także w sprawie ENA.
W zeszłym tygodniu Telewizja wPolsce24 dotarła do grafiku pracy sędziów stołecznego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, gdzie rozpatrywano wniosek o aresztowanie byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Chodzi o rozpiskę dyżurów z listopada. Z ustaleń może wynikać, że sędzia do sprawy byłego szefa MS został wybrany ręcznie.
Ze wspomnianego grafiku sędziów wynika, że sędzia Łukasz Malinowski pełnił dyżur w weekend 8-9 listopada, ale nie w ramach pełnego cyklu tygodniowego. Warto przypomnieć, że 7 listopada Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze i wydał zgodę na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Ostatecznie jednak w tej sprawie musiał zdecydować sąd. Czy miał to zrobić sędzia Malinowski?
— pytaliśmy na portalu wPolityce.pl.
Z kolei drugi obrońca Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski, wskazywał, że postanowienie sądu ws. tymczasowego aresztu dla polityka opozycji można podważać chociażby dla tego, że sąd nie zbadał np. wiarygodności zeznań Tomasza M., które to, jak wskazał, są „niespójne”.
A to wciąż zaledwie kilka „dziwacznych” wydarzeń i „zbiegów okoliczności” w sprawie Ziobry.
