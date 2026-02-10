Zażegnanie kryzysu związanego z wyborami przewodniczącej Polski 2050 nie zakończyło kłótni w partii. Na posiedzeniu klubu parlamentarnego Polski 2050 miał zostać złożony wniosek o odwołanie jego szefa posła Pawła Śliża – informuje Onet.pl. Posłowie chcieli jego odwołania, ponieważ Śliż, ich zdaniem, utracił zaufanie części parlamentarzystów. Do przeprowadzenia głosowania przewodniczący nie dopuścił, ponieważ… zamknął posiedzenie.
Polska 2050 dopiero (po wielu perturbacjach i kompromitacji systemu, który sami forsowali i promowali) wreszcie wybrała przewodniczącą, a dyskusje o zaciętych walkach w partii nieco ucichły.
CZYTAJ TAKŻE: „Syndyk masy upadłościowej” czy znak „otrzeźwienia”? Komentatorzy podzieleni po wygranej Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach PL2050
Miał być odwołany, nie dopuścił do głosowania
Okazuje się jednak, że to nie musi być koniec kłótni. Ostatnio na posiedzeniu klubu parlamentarnego posłowie mieli domagać się odwołania przewodniczącego – posła Pawła Śliża. Ostatecznie głosowanie nie odbyło się – informuje portal Onet. Dlaczego nie doszło do skutku? Ponieważ nie dopuścił do tego sam Śliż, zawczasu zamykając posiedzenie!
Pod wnioskiem podpisało się dziesięcioro z 31 posłów. Grupa chciała jednak najpierw zmienić wewnętrzny regulamin, bo teraz, aby odwołać przewodniczącego klubu Polski 2050, potrzeba głosów 3/5 jego członków (19 posłów). Jak słyszymy, takiej większości zwolennicy zmiany na tym stanowisku, nie mają
– czytamy.
Petru za Śliża?
Dlaczego nad głową posła Śliża zebrały się czarne chmury? Okazuje się, że w ocenie partyjnych kolegów, źle zarządza klubem. Co więcej – po otwartym wyrażeniu poparcia dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz przed II turą wyborów szefa Polski2050, miał utracić zaufanie części parlamentarzystów. Jak czytamy na Onecie, jedną z inicjatorek wniosku o odwołanie Pawła Śliża jest… Minister Paulina Hennig-Kloska.
Kto miałby zastąpić Śliża? O domniemanych kandydatach informował TVN24. Pod uwagę mają być brani Ryszard Petru lub Mirosław Suchoń.
Podsumowanie
W Polsce 2050 mimo zakończenia kryzysu wokół wyboru przewodniczącej nadal trwają wewnętrzne spory. Na posiedzeniu klubu parlamentarnego część posłów chciała odwołać jego szefa Pawła Śliża, zarzucając mu utratę zaufania i złe zarządzanie. Głosowanie jednak nie doszło do skutku, bo Śliż zamknął posiedzenie. Pod wnioskiem podpisało się 10 z 31 posłów, ale inicjatorzy nie mają wymaganej większości. Wśród potencjalnych następców wymienia się m.in. Ryszarda Petru i Mirosława Suchonia.
Onet.pl/Joanna Jaszczuk
CZYTAJ TAKŻEl Zdumiewające kulisy głosowania w Polsce 2050! Hołownia z najgorszym wynikiem ze wszystkich? Miał rywalizować… ze swoim kierowcą
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752823-w-polsce-2050-dalej-na-noze-grupa-poslow-kontra-sliz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.