W Polsce 2050 dalej "na noże"? Grupa posłów kontra szef klubu. Chcieli odwołać Pawła Śliża, a ten... nie dopuścił do głosowania!

Paweł Śliż (PL2050) I Sebastian Kaleta (PiS) na sejmowej komisji sprawiedliwości / autor: PAP/Rafał Guz
Zażegnanie kryzysu związanego z wyborami przewodniczącej Polski 2050 nie zakończyło kłótni w partii. Na posiedzeniu klubu parlamentarnego Polski 2050 miał zostać złożony wniosek o odwołanie jego szefa posła Pawła Śliża – informuje Onet.pl. Posłowie chcieli jego odwołania, ponieważ Śliż, ich zdaniem, utracił zaufanie części parlamentarzystów. Do przeprowadzenia głosowania przewodniczący nie dopuścił, ponieważ… zamknął posiedzenie.

Polska 2050 dopiero (po wielu perturbacjach i kompromitacji systemu, który sami forsowali i promowali) wreszcie wybrała przewodniczącą, a dyskusje o zaciętych walkach w partii nieco ucichły.

Miał być odwołany, nie dopuścił do głosowania

Okazuje się jednak, że to nie musi być koniec kłótni. Ostatnio na posiedzeniu klubu parlamentarnego posłowie mieli domagać się odwołania przewodniczącego – posła Pawła Śliża. Ostatecznie głosowanie nie odbyło się – informuje portal Onet. Dlaczego nie doszło do skutku? Ponieważ nie dopuścił do tego sam Śliż, zawczasu zamykając posiedzenie!

Pod wnioskiem podpisało się dziesięcioro z 31 posłów. Grupa chciała jednak najpierw zmienić wewnętrzny regulamin, bo teraz, aby odwołać przewodniczącego klubu Polski 2050, potrzeba głosów 3/5 jego członków (19 posłów). Jak słyszymy, takiej większości zwolennicy zmiany na tym stanowisku, nie mają

– czytamy.

Petru za Śliża?

Dlaczego nad głową posła Śliża zebrały się czarne chmury? Okazuje się, że w ocenie partyjnych kolegów, źle zarządza klubem. Co więcej – po otwartym wyrażeniu poparcia dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz przed II turą wyborów szefa Polski2050, miał utracić zaufanie części parlamentarzystów. Jak czytamy na Onecie, jedną z inicjatorek wniosku o odwołanie Pawła Śliża jest… Minister Paulina Hennig-Kloska.

Kto miałby zastąpić Śliża? O domniemanych kandydatach informował TVN24. Pod uwagę mają być brani Ryszard Petru lub Mirosław Suchoń.

Podsumowanie

W Polsce 2050 mimo zakończenia kryzysu wokół wyboru przewodniczącej nadal trwają wewnętrzne spory. Na posiedzeniu klubu parlamentarnego część posłów chciała odwołać jego szefa Pawła Śliża, zarzucając mu utratę zaufania i złe zarządzanie. Głosowanie jednak nie doszło do skutku, bo Śliż zamknął posiedzenie. Pod wnioskiem podpisało się 10 z 31 posłów, ale inicjatorzy nie mają wymaganej większości. Wśród potencjalnych następców wymienia się m.in. Ryszarda Petru i Mirosława Suchonia.

Onet.pl/Joanna Jaszczuk

