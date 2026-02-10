Posłowie koalicji rządzącej z Komisji Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przeforsowali naganę dla posłów PiS Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego. Wniósł o to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o nieobecności posłów na posiedzeniach Sejmu. Obaj posłowie prawdopodobnie przebywają obecnie na Węgrzech, które udzieliły im azylu politycznego. Ścigani przez prokuraturę Waldemara Żurka absurdalnymi zarzutami Ziobro i Romanowski nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
Wniosek Czarzastego
Wnioski ws. nieobecności Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego na posiedzeniach Sejmu skierował do komisji regulaminowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pod koniec stycznia. W czasie dyskusji poseł PiS Kazimierz Smoliński próbował uprzytomnić posłom koalicji rządzącej, że piętnując posłów Ziobrę i Romanowskiego, poprzez udzielenie im nagany, łamią unijne prawo.
Azyl polityczny jest legalną instytucją w UE i rząd też go respektuje, bo przecież mówi, że chce Europejskiego Nakazu Aresztowania, ale nie może go wykonywać na Węgrzech, bo ten kraj udzielił azylu politycznego. W Unii Europejskiej można taką instytucję zastosować i ją właśnie zastosowano. Może zmieńcie zasady, że w UE nie można stosować azylu politycznego, to wówczas nikt tego azylu nie udzieli, ale dziś taka instytucja prawna istnieje. Każdy kraj ocenia sam, czy są do tego podstawy. Jeżeli takie podstawy były, to Węgrzy azylu udzieliły, a my musimy to respektować, tę decyzję demokratycznego kraju w UE, chyba że nie jesteśmy państwem demokratycznym
— powiedział dobitnie poseł Smoliński.
Przeforsowane głosowanie
Za udzieleniem nagany Zbigniewowi Ziobrze głosowało dziewięcioro członków komisji, sześcioro było przeciw. W związku z tym przyjęto propozycję posłanki Katarzyny Stachowicz z Koalicji Obywatelskiej o ukaraniu Zbigniewa Ziobry naganą.
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych udziela posłowi Zbigniewowi Ziobrze nagany z powodu niewykonywania obowiązków poselskich poprzez nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu przez ponad 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu
— podkreślono w uchwale przedstawionej przez wiceprzewodniczącego komisji Tomasza Głogowskiego (KO).
CZYTAJ TAKŻE: Wniosek ws. nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do komisji regulaminowej pod koniec stycznia. Marszałek mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Zbigniew Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji
Witek: Nie możemy dziś liczyć na sądy
Głosowanie w komisji poprzedziła dyskusja. W obronie Ziobry stanęła m.in. była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS), która wskazywała, że Ziobro uzyskał azyl na Węgrzech, bo w Polsce „nie może liczyć na uczciwy proces”.
Dzisiaj nie można liczyć na sprawiedliwe sądy. Pani wyszła, no szkoda, bo chciałabym usłyszeć jakie to myśmy wyroki z dnia na dzień ferowali, kogo wsadzaliśmy do więzienia z dnia na dzień, bo o ile wiem to państwa kolega, który jeszcze nie odbywa tej kary, to jego sprawa zaczęła się za waszych rządów, nie za naszych. Jeden z państwa kolegów, nie będę wymieniała nazwiska, ale wszyscy wiemy, chodzi o kilkudziesięciu świadków z imienia i z nazwiska, z twarzy powiedziało o tym, że zostało dokonane przestępstwo i co się wydarzyło? Jest uniewinnienie. Państwo mi mówicie o tym, że w sądach jest wszystko w porządku, a jednocześnie przywołuje tę starszą panią skazaną na pół roku więzienia. Za co?
— mówiła w czasie posiedzenia komisji regulaminowej była marszałek Sejmu poseł Elżbieta Witek. Przywołała tym samym bulwersujący wyrok skazujący starszą kobietę za ostrą krytykę Jerzego Owsiaka.
Teraz marszałek Czarzasty będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł. brutto miesięcznie.
CZYTAJ TAKŻE: Sąd przychyli się do wniosków obrońców Ziobry? W tle areszt i ENA. Mec. Gomoła: „Na tę chwilę jest ono niewykonalne”
Szkodliwa władza
Posłowie koalicji Donalda Tuska z Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przegłosowali także naganę dla posła PiS Marcina Romanowskiego. Za udzieleniem nagany głosowało dziewięcioro członków komisji, sześcioro było przeciw.
Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Głogowski (KO) stwierdził, że Marcin Romanowski nie uczestniczy w pracach Sejmu od 8 lipca 2025 roku.
Poseł PiS Marcin Romanowski przebywa od grudnia 2024 r. na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Polityk nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce rządzonej przez koalicję Donalda Tuska i jak mówi, swoją „misję nad Dunajem” traktuje jako walkę z bezprawiem i jako działania, żeby „jak najprędzej odsunąć od władzy szkodliwy dla Polaków reżim”. Poseł poinformował, że zrzekł się statusu posła zawodowego i w związku z tym nie będzie pobierał poselskiego wynagrodzenia.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Romanowski: Dla nich to jest zwykła polityczna zemsta. Mamy do czynienia z kompletną destrukcją wymiaru sprawiedliwości
