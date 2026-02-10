Powołana została Rada Przyszłości, która ma się zająć przyspieszeniem procedur związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących gospodarki, biznesu i nauki - poinformował dziś premier Donald Tusk. Pracami Rady kierować ma minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Niezrzeszona posłanka Paulina Matysiak poradziła Tuskowi, by zajął się bardziej teraźniejszością Polaków, bo ich przyszłość nie wygląda różowo.
Donald Tusk chwali się nową radą
Na współpracę ze mną i ministrem Domańskim zdecydował się zbiór kapitalnych ludzi - w sprawie przyspieszenia, bo nasza przyszłość wymaga przyspieszenia jeśli chodzi o gospodarkę, biznes, naukę - elastyczność i nowoczesność jeśli chodzi o procedury, podejmowanie decyzji. (…) Wierzymy, że Polska może być najlepszym miejscem jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie, kreatywne myślenie
— powiedział Tusk.
Szef rządu zapowiedział, że do Rady wejdą ludzie, którzy „zdobywali kosmos, potrafią produkować najbardziej cenione satelity, naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i na duże pieniądze”, którzy wiedzą, „jak projektować przyszłość, żeby Polska była liderem w wielu dziedzinach”.
Domański na czele
Tusk poinformował też, że „gospodarzem prac Rady Przyszłości” będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Oznacza to, że minister finansów nie tylko pokieruje jej działaniami, ale także będzie odpowiedzialny za koordynację prac między administracją rządowa, światem nauki i biznesu. Domański, który poprzednim rok ogłosił „rokiem przełomu”, a 2026 nazwał w styczniu „rokiem przyspieszenia”, ma w zamyśle podkreślać gospodarczy charakter Rady oraz jej praktyczne wdrażanie rozwiązań.
Zandberg: Rok przełomu? Cóż szkodzi obiecać
Adrian Zandberg wprost naigrywał się z takiego pomysłu Tuska, który, według posła z Razem, powstał zgodnie z przyjętą przez Koalicję Obywatelską tezą „cóż szkodzi obiecać?”.
Tusk ogłosi Radę Przyszłości w rocznicę Roku Przełomu xD. Pamiętacie? Rok Przełomu to miały być inwestycje w naukę i rozwój. Skończyło się na głodzeniu NCN i infrastruktury badań. Za rok znów będzie konferencja - bo cóż szkodzi obiecać? A potem już tylko straszonko PiSem i wybory
— napisał poseł.
Tusk: Rozwój Polski i „szczęśliwy zbieg okoliczności”
Tusk nie stracił jednak dobrego nastroju i podczas konferencji poświęconej Radzie Przyszłości przedstawiał Polskę jako jedno z najlepszych miejsc na Ziemi. Dodał jednak, że „Polska rozwija się dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności”
Te pozytywne wyobrażenia o Polsce, one coraz bardziej odpowiadają faktom i rzeczywistości. Żyjemy w jednym z najlepszych miejsc na Ziemi. (…) Też trochę szczęścia trzeba mieć i Polska rozwija się dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności
Matysiak: Przyszłość nie jest różowa
Jego optymizmu nie podzieliła też Paulina Matysiak. Niezrzeszona poseł Paulina Matysiak poradziła Donaldowi Tuskowi, żeby nie żył przyszłością, a bardziej zajął się teraźniejszością, która, jak zaznaczyła, nie wygląda różowo.
Dziś premier powołuje Radę Przyszłości, ale powinien się zainteresować sytuacją Polaków, bo dla wielu z nich, którzy stracili pracę w ostatnim czasie, bądź obawiają się zwolnienia w tym roku, przyszłość nie rysuje się w różowych barwach
— stwierdziła Paulina Matysiak.
Rośnie bezrobocie, notowane w tym roku na poziomie 6 proc. Tak wysokiego bezrobocia nie było od kilku lat, od czasów apogeum pandemii.(…) W żadnym województwie liczba bezrobotnych nie spadła. A w zeszłym roku bezrobotnych przybyło o 100 tysięcy.
— wyliczała posłanka w Sejmie.
W podobnym tonie podchodzi do Rady Przyszłości poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, również wskazując na gwałtownie rosnące bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi.
Premier powołuje „Radę Przyszłości”, podczas gdy realne problemy walą się Polakom na głowę! Czas zacząć ratować polskie miejsca pracy
— stwierdził poseł Kuźmiuk.
Morawiecki: „Rada o niczym”
Poseł PiS Mateusz Morawiecki, uznał z kolei, że Rada Przyszłości nic za sobą nie niesie.
Proponuję od razu zmienić nazwę na Rada Piastowskiego Przełomu Przyszłości im. Nacjonalizmu Gospodarczego - tak bardzo to było o niczym.
— napisał na platformie X były premier.
